ATLANTA - A medida que más estados de EEUU presionan para reanudar su actividad económica, muchos no están cumpliendo con uno de los criterios esenciales del gobierno federal para hacerlo: tener un sistema eficiente que permita rastrear a las personas que han estado físicamente cerca de un enfermo de COVID-19. Según una revisión de The Associated Press, muchos estados no han sido capaces de hacer el seguimiento de los enfermos o de contratar y capacitar a suficientes personas para manejar la tarea en los próximos meses. Por Christina A. Cassidy y Jason Dearen. 465 palabras. AP Foto. ENVIADO.