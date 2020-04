(Bloomberg) -- Amazon.com Inc. está pidiendo a los trabajadores de las bodegas que se han ausentado al trabajo por la pandemia que regresen para los turnos programados a partir del 1 de mayo, o que soliciten un permiso.

A pesar de que Amazon tomó medidas para contener los casos de brotes de COVID-19 entre sus empleados, dijo que los trabajadores que no se sintieran cómodos de volver a sus trabajos podían tomarse un permiso sin goce de sueldo hasta fines de mayo. Amazon también ofreció a cientos de miles de empleados de bodega que trabajan por hora US$2 adicionales la hora en compensación a los riesgos. La compañía con sede en Seattle extendió esas ofertas hasta fines de abril.

En una entrada de blog publicada el viernes, Amazon dijo que prolongaría el aumento hasta el 16 de mayo, pero no mencionó nada acerca de permisos no remunerados ilimitados. Amazon explicó que estaba “proporcionando flexibilidad con las opciones de permisos sin goce de sueldo y ampliando sus políticas para cubrir circunstancias asociadas a la COVID-19, como personas de alto riesgo o el cierre de las escuelas”.

Una portavoz de Amazon no ofreció más detalles de forma inmediata acerca de los cambios en las políticas sobre los permisos ni qué empleados eran elegibles. Amazon dijo anteriormente que los empleados diagnosticados con COVID-19, o en cuarentena debido a la exposición a alguien con la enfermedad, recibirían dos semanas de pago por enfermedad.

La compañía indicó que la mayoría de los trabajadores continúan asistiendo a trabajar. Pero en las entrevistas, los empleados de las bodegas de todo Estados Unidos dijeron que muchos colegas se quedaban en casa, ya sea por miedo a contraer o a propagar la enfermedad, o para cuidar a los niños que no podían asistir a la escuela. Algunos esperaban seguir sin ir a trabajar hasta que la pandemia disminuya y las empresas vuelvan a abrir.

Amazon ha mantenido sus operaciones funcionando con nuevas contrataciones y personal temporal, muchos extraídos de las filas de desempleados a causa del cierre de las empresas no esenciales. La compañía dijo a principios de este mes que había contratado a 100.000 empleados adicionales y que buscaría llenar 75.000 vacantes adicionales en su red logística.

La compañía también informó el viernes que extenderá su compensación adicional por horas extra hasta mediados de mayo. El costo de los aumentos que la compañía implementó por primera vez en marzo se acercará a los US$700 millones, afirmó Amazon.

Business Insider informó a principios de esta semana que Amazon estaba diciendo a algunos empleados que su política de permiso no pagado caducaría a fines de abril.

