(Bloomberg) -- La reciente caída del petróleo podría resultar positiva para la economía mundial, ya que extiende el equivalente de una reducción de impuestos a los consumidores en algunos de los países más poblados del mundo, según Franklin Templeton.

Stephen Dover, jefe de acciones de la firma, dijo que la demanda de productos a base de petróleo probablemente permanecerá muy por debajo de la oferta durante la pandemia de coronavirus. Eso afectará a las acciones energía que ya se enfrentan a uno de sus peores choques.

Los principales productores, como Arabia Saudita, Rusia, Irak, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Irán, Canadá y Noruega son vulnerables a los precios más bajos del crudo, según Dover. Otros países, como China, Japón, EE.UU., India, Corea del Sur, Singapur, Tailandia, Australia y Taiwán, pueden beneficiarse.

“El bajo precio del petróleo es un cambio de productores a consumidores, el equivalente a una reducción de impuestos”, escribió Dover en una publicación. “Este cambio debería ser un impulso para la economía mundial en general, ya que la mayoría de los productores que soportarán la carga son los gobiernos, como Rusia y Arabia Saudita, mientras que los beneficiarios son los consumidores y la industria”.

