(Bloomberg) -- Greg Kurbis vive en la cuna de la cerveza artesanal: Albany, Oregon, a una hora de Portland y no muy lejos de Bend, que se encuentran entre las ciudades con más cervecerías per cápita en EE.UU.

Algunos de sus amigos, repartidos por todo el país, no tienen tanta suerte. Así que hace unos meses, Kurbis decidió enviarle a una amiga de copas el sabor de su hogar en forma de caja de suscripción de cerveza. “Tengo una amiga querida en Ohio y no puede obtener algunas de las mejores cervezas de Occidente”, dice. “Me inscribí para enviarle una caja de regalo cada mes. Entonces decidí unirme”.

Durante años, las cajas de suscripción a cerveza (paquetes de cervezas difíciles de encontrar de pequeñas cervecerías entregadas a su puerta) han sido una bendición para los amantes de la cerveza que buscan una gran idea de regalo o un regalo especial para ellos mismos. Pero ahora que la pandemia de COVID-19 ha cerrado bares y tabernas, ha generado largas colas en licorerías y tiendas de botellas y ha vetado por completo el turismo cervecero, el servicio se ha convertido en esencial, y no solo para los consumidores sedientos.

“Antes, era una gran herramienta de venta”, dice Casey Bloyer, jefe de distribución y marketing de Launch Pad Brewery, un pequeño equipo en Aurora, Colorado, que envía su cerveza a través del servicio de suscripción Beer Drop. “Ahora que las personas están atrapadas en sus hogares, pueden decir: ‘recuerdo la cervecería que me gustó’ y, a través de Beer Drop, pueden llevar esa cerveza directamente a su casa”.

Desde que llegó el virus, Bloyer estima que el volumen de la cerveza Launch Pad que sale del estado a través de Beer Drop ha aumentado 100%. Muchos servicios de suscripción dicen que han visto un aumento en los negocios en el último mes, lo que tiene sentido: ¿a quién no le cae bien una cerveza en este momento?

