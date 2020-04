(Bloomberg) -- Timothy Springer pensaba que su fortuna era excesiva, incluso antes de convertirse en multimillonario.

“He tenido más que suficiente riqueza para mí mismo durante algún tiempo”, dijo Springer en una entrevista en 2018. “No siento que necesite más”.

La riqueza del profesor de medicina de la Universidad de Harvard se ha multiplicado ahora gracias a su participación en Moderna Inc., la firma estadounidense de biotecnología que intenta desarrollar una vacuna para el nuevo coronavirus. Las acciones de la compañía con sede en Cambridge, Massachusetts, han ganado un 162% este año hasta el miércoles, elevando el patrimonio neto de Springer a más de US$1.000 millones, según el Índice de multimillonarios de Bloomberg.

Springer, de 72 años de edad, se encuentra entre aquellos cuya riqueza ha aumentado durante la pandemia de coronavirus. Otro de ellos es el fundador de Zoom Video Communications Inc., Eric Yuan, cuyo patrimonio neto ha aumentado en más de un 100% este año conforme la demanda de su servicio de teleconferencia se disparaba.

Springer no respondió a las solicitudes de comentarios, mientras que una portavoz de Moderna rehusó hacer comentarios.

La vacuna mRNA-1273, de Moderna, es una de las primeras en comenzar los ensayos en humanos. El Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE.UU. acordó la semana pasada pagar más de US$400 millones para que la compañía desarrolle el producto, que podría alcanzar las pruebas finales este año si la prueba tiene éxito. Hay alrededor de 70 vacunas en diversas etapas de desarrollo, dijo la Organización Mundial de la Salud.

Springer es uno de los académicos más ricos de Estados Unidos tras ganar alrededor de US$100 millones cuando su primer negocio fue comprado por Millennium Pharmaceuticals en 1999. El académico invirtió US$5 millones en Moderna, que salió a bolsa en 2018, y esa participación ahora vale más de US$800 millones.

“Tengo un estilo de vida académico”, dijo Springer en la entrevista de 2018. “No me gustan los fideos ramen, pero mis amigos son académicos, por lo que no necesito ser ostentoso”.

