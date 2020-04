(Bloomberg) -- Con el pronóstico de Argentina de sembrar la mayor cantidad de trigo en dos décadas cuando comience el trabajo de campo el próximo mes, la producción está en camino a un récord.

La cosecha de la nación sudamericana aumentará 5% en 2020-2021 a más de 20 millones de toneladas métricas, de acuerdo con el Departamento de Agricultura de Estados Unidos.

Los agricultores en realidad plantaron más ampliamente durante las décadas de 1920 y 1930, cuando Argentina estaba emergiendo como potencia agrícola. Sin embargo, la tecnología moderna ha aumentado enormemente los rendimientos.

Nota Original:Argentina Forecast to Produce Most Wheat Ever on Wider Planting

For more articles like this, please visit us at bloomberg.com

©2020 Bloomberg L.P.