(Bloomberg) -- Meghan Markle tuvo su primer día en tribunales por el conflicto que mantiene con los medios británicos, luego de demandar al periódico Mail on Sunday por la publicación de una carta que le escribió a su padre poco después de su boda con el príncipe Harry.

Su abogado, David Sherborne, le dijo a un juez de Londres que la publicación de la carta de cinco páginas, que “contenía pensamientos personales”, violaba su derecho a la privacidad. En la carta, Markle se quejaba de que su padre hablara con la prensa.

La carta “fue dada a conocer con el único y gratuito propósito de satisfacer la curiosidad” de los lectores del medio, dijo Sherborne el viernes. “Una curiosidad generada deliberadamente por el periódico”.

Markle y el príncipe Harry han tenido desavenencias con los medios de comunicación del Reino Unido durante meses, pero la situación empeoró aún más a principios de este año cuando la pareja anunció que renunciaría a sus deberes reales. La audiencia en tribunales se produce pocos días después de que la pareja cortara todo lazo con los principales tabloides del Reino Unido, incluidos Daily Mail, The Sun y Daily Mirror.

La audiencia del viernes fue una primera instancia del juicio de Associated Newspapers Ltd., propietaria de Mail on Sunday, para desestimar parte de las acusaciones por el uso indebido de información privada en la demanda de Markle, incluidas las acusaciones de deshonestidad e intención maliciosa.

El medio declinó hacer comentarios durante la audiencia. Un portavoz de Schillings, el bufete de abogados que representa a la duquesa, dijo que la historia de Mail on Sunday fue “parte de una campaña de este grupo de medios para publicar historias falsas y deliberadamente despectivas sobre ella y su esposo”.

No es la primera vez que la pareja demanda a un periódico del Reino Unido. El año pasado, el príncipe Harry se unió a dos demandas colectivas contra Mirror Group Newspapers y News Corp., propietario de The Sun y que dirigió la extinta News of the World, por presunta intervención de teléfonos.

