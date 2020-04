(Bloomberg) -- La empresa de ciclismo y fitness en casa Peloton Interactive Inc. dijo que estableció un récord el miércoles en la mayoría de personas que transmiten una sola clase en vivo, con 23.000 participantes.

La pandemia de coronavirus ha afectado mucho a los gimnasios y las clases de ciclismo del mundo real, pero ha sido una oportunidad para que Peloton registre nuevos clientes a medida que millones en todo el mundo permanecen en casa. Así como Netflix Inc. está estableciendo récords en la transmisión de video con 182,8 millones de suscriptores, el negocio de Peloton parece construido para un mundo donde la gente necesita hacer ejercicio en casa.

Peloton dijo en un comunicado el viernes que ahora tiene más de 2 millones de miembros en todo el mundo. Las acciones subieron más de 6%.

El récord de participación se produjo cuando la instructora principal de la compañía hizo una sesión por streaming desde su casa. “Es la primera vez que Peloton ha filmado clases fuera de sus dos estudios después de la suspensión temporal de la transmisión de clases en vivo desde sus estudios en Nueva York y Londres”, dijo la compañía.

