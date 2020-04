(Bloomberg) -- El operador de casinos Enjoy se une a las filas de compañías chilenas obligadas a buscar protección por bancarrota debido a la crisis social del año pasado y al bloqueo económico causado por el coronavirus.

El operador de casinos, controlado por la firma de capital privado Advent International Corp. y la familia local Martínez, anunció una “reorganización judicial” para reestructurar los términos de una deuda de aproximadamente US$465 millones, incluidos US$195 millones en bonos emitidos en dólares y con vencimiento en 2022.

La compañía también suspendió una junta extraordinaria de accionistas programada para el viernes para votar sobre un aumento de capital de US$150 millones, según un hecho esencial enviado a la Comisión para el Mercado Financiero.

Para contener la propagación del coronavirus, el Gobierno chileno ordenó el cierre de los casinos a partir del 18 de marzo, sin una fecha prevista para su reapertura. Esto, más el efecto económico del estallido social que comenzó en octubre, “han generado un fuerte impacto financiero, reflejado en pérdidas en los resultados del negocio durante el último trimestre del año 2019 y un empeoramiento importante en la situación financiera de Enjoy desde entonces”, indicó el gerente general de la compañía, Rodrigo Larraín, en la presentación al regulador.

Fitch Ratings redujo la calificación de Enjoy a B desde BB- el mes pasado, citando su débil desempeño operativo en 2019. En ese momento, Fitch advirtió que la compañía probablemente podría sobrevivir con sus casinos cerrados por un mes, pero más allá de eso no sería capaz de cubrir sus costos fijos y necesitaría financiamiento externo.

Los bonos en dólares de Enjoy que cotizan en bolsa cayeron a 82,25 centavos por dólar el viernes, desde 89 centavos el 18 de marzo, cuando el Gobierno cerró sus casinos. La compañía no tiene vencimientos de bonos importantes hasta 2022. Advent compró una participación de 34% en la compañía en 2017.

La negociación de las acciones de Enjoy en la Bolsa de Santiago se suspendió hasta las 12 p.m.

