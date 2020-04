(Bloomberg) -- Las economistas, que durante mucho tiempo se han enfrentado a una batalla cuesta arriba para influir en la academia y la formulación de políticas, ahora están ante un desafío adicional en medio de la pandemia de COVID-19.

Para economistas, trabajar desde casa durante la cuarentena implica complicaciones que parecen afectar desproporcionadamente la producción de las mujeres, dijo Olga Shurchkov, profesora de Wellesley College, en una entrada de blog publicada en Medium.

Su investigación refleja evidencia más amplia que indica que las mujeres profesionales están sufriendo la peor parte de la cuarentena ya que los niños también se ven obligados a quedarse en casa y las opciones de cuidado son limitadas.

Junto con las investigadoras Tatyana Deryugina, de University of Illinois, y Jenna Stearns, de University of California, Davis, Shurchkov analizó más de 10.000 series de documentos preimpresos y de trabajo en economía para 2018-2020.

Sus hallazgos sugirieron que la autoría femenina cayó más de 12% en marzo y 20% en abril desde los niveles habituales, incluso cuando las presentaciones en general se mantuvieron en general estables.

Dado que esos documentos probablemente habían estado en proceso durante un tiempo, la caída en la productividad femenina podría ser aún mayor en mayo, dijo Shurchkov.

Las posibles explicaciones incluyen que es cuatro veces más probable que los académicos tengan una compañera que permanece en casa y las académicas con hijos dedican mucho más tiempo en actividades de cuidado.

“La desigualdad de género entre académicos es significativa”, escribió Shurchkov. “Da forma a lo que se enseña en el aula, qué preguntas de investigación se hacen y cómo se enmarcan las discusiones sobre políticas”.

Nota Original:Lockdowns Rein in Female Economists While Men Keep Working

