(Bloomberg) -- La Cámara de los Comunes del Reino Unido, a menudo llamada la “madre de los Parlamentos” (aunque ese no es el significado original del término), dio un salto rápido a la era Zoom esta semana con su primera reunión virtual de Preguntas al Primer Ministro. Era una mirada diferente a la cámara habitualmente ruidosa y abarrotada de discursos permanentes, burlas, interrupciones, ojos volteados y votaciones llenas de suspenso que obsesionaron a muchos en todo el mundo durante esos interminables debates sobre el brexit.

El miércoles, en lugar de los habituales 30 minutos de enfrentamientos acalorados en las cercanías, la presidente Lindsay Hoyle presidió una sesión híbrida, en la que 50 legisladores se extendieron a lo largo de los bancos de la Cámara y varios parlamentarios de todo el país se unieron a través de una llamada. Era familiar y extraño: esos icónicos bancos verdes de los Comunes, esa incomodidad de las comunicaciones remotas y luego los torsos superiores de los legisladores recortados contra estanterías o cocinas (o, en el caso de un legislador del Partido Nacional Escocés, balones de fútbol firmados).

Bajo la nueva norma, los parlamentarios trabajarán en estas sesiones híbridas tres días a la semana hasta al menos el 12 de mayo, aunque el acuerdo se puede extender. También se les ha dicho que se vistan con elegancia.

Y sin embargo, nada de esto es simplemente para mantener las apariencias. Es muy importante que las instituciones democráticas permanezcan en pleno funcionamiento durante un periodo en el que el papel del gobierno ha sido enorme, se suspenden las libertades normales y se pide a los funcionarios electos que tomen decisiones sobre asuntos que están fuera de su experiencia. Como ha argumentado el Instituto para el Gobierno independiente, y se expone en un nuevo documento de Raphael Hogarth, la supervisión parlamentaria mejora la calidad de las decisiones y los resultados del gobierno. Se necesita más que nunca en este momento, especialmente durante la ausencia de un primer ministro que ganó un mandato personal sustancial.

Boris Johnson, quien aún se está recuperando de un caso grave de COVID-19, no llamó esta semana, pero las preguntas y las declaraciones se referían a los temas clave bajo los que se juzgará su gobierno: su manejo de la crisis, su capacidad para cumplir con los objetivos de prueba y proporcionar equipo de protección suficiente para los trabajadores de primera línea y sus planes para eliminar gradualmente las restricciones del confinamiento.

Todos estos temas han sido debatidos en los medios de comunicación y planteados durante las sesiones informativas diarias. Pero ninguno de los foros es tan bueno como el Parlamento para proporcionar escrutinio y hacer que el gobierno rinda cuentas.

Las preguntas semanales al primer ministro, o PMQ, que han sido una característica permanente del calendario político desde 1961 (originalmente era una prueba dura dos veces por semana), a menudo pueden parecer simplemente un espectáculo. Son un ejercicio de competencia engañosamente complejo, en el que el líder de la oposición generalmente hace seis preguntas, cuyo objetivo es avergonzar, exponer o inquietar al gobierno.

Pero en una democracia donde el partido mayoritario dirige el programa, estos combates responsabilizan al ejecutivo y también mantienen al primer ministro estrechamente conectado a una miríada de ministerios, ya que debe anticipar líneas de ataque y preparar una defensa. Las PMQ a menudo establecen la agenda para el ciclo de noticias y pueden informar a la opinión pública.

Los primeros ministros y los líderes de la oposición tienden a dedicar una gran cantidad de tiempo a la preparación de estos duelos. Margaret Thatcher escribió en sus memorias que: “ningún jefe de gobierno en ningún lugar del mundo tiene que enfrentar este tipo de presión regular y muchos hacen todo lo posible para evitarla; ningún jefe de gobierno, como a veces les recordaría en las cumbres, es tan responsable como el primer ministro británico”.

Los enfrentamientos directos de esta semana no han sido como siempre. El secretario de Relaciones Exteriores, Dominic Raab, reemplazó a Johnson, y Keir Starmer debutó como líder laborista. El choque no fue convencional, pero fue esclarecedor.

Cuando Starmer le preguntó a Raab por qué, cuando el gobierno estableció el objetivo de realizar 100.000 pruebas al día, solo había logrado realizar alrededor de 18.000, Raab corrigió condescendientemente a Starmer en sus cifras: “nuestra capacidad para las pruebas ahora es de 40.000 por día y creo que ese es un hito increíblemente importante”.

Starmer no lo dejó salirse con la suya. “No necesitaba corrección”, respondió. La capacidad no es lo mismo que las pruebas reales. Reiteró el hito de Raab en términos bastante menos halagadores: “eso significa que anteayer se habrían podido realizar 40.000 pruebas, pero en realidad solo se realizaron 18.000 pruebas”.

Los mejores líderes de la oposición tejen preguntas puntuales con un veredicto más amplio sobre el gobierno de la época. Como fiscal que fue, el resumen de Starmer fue fuerte: “aquí está surgiendo un patrón. Fuimos lentos para confinar, para realizar pruebas, para conseguir equipos de protección y ahora somos lentos para tomar ofertas de las empresas británicas [de PPE]”. Raab intentó anular los cargos, pero estos se pegaron a su zapato como un chicle.

¿Le habría ido mejor a Johnson que a su secretario de Relaciones Exteriores? Probablemente, pero lo que pasa con las PMQ es que, cuando se hacen bien, se hace evidente cuando el gobierno no tiene las respuestas. Cuando Raab no pudo responder a la cantidad de personal de atención domiciliaria que había muerto por COVID-19, Starmer le notificó que planeaba hacer la misma pregunta la próxima semana.

Starmer, a menudo se dice, carece del carisma crudo de Johnson o incluso del de Jeremy Corbyn. Pero lo compensa con competencia y profesionalismo. “Posiblemente fue la actuación en las PMQ más fluida y más efectiva de un líder laborista en, ooh, alrededor de 1.684 días”, tuiteó el miércoles el presentador de radio y podcaster James O’Brien.

Algunos pueden haber encontrado el evento demasiado estéril, sin el drama habitual que hace que las PMQ sean una prueba agotadora y un espectáculo. Pero, al igual que el trabajo remoto, otros pueden haber descubierto que el acuerdo semivirtual eliminó la actuación y dejó más espacio para más sustancia.

Por supuesto, hubo problemas técnicos y aún es demasiado pronto para declarar al Parlamento por Zoom un sustituto adecuado. No está claro cómo funcionará la votación real, dado que los miembros normalmente deben estar presentes. También hay preocupaciones de seguridad sobre el potencial de bombardeo Zoom (seguramente, la nueva palabra de 2020), como lo experimentó recientemente el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes de Estados Unidos.

Aun así, fue tranquilizador ver girar esas viejas ruedas. El Parlamento funcionó durante la Segunda Guerra Mundial y solo se detuvo durante la Peste Negra en el siglo XIV. “Lo que hacemos en esta cámara no es algo agradable, una chuchería en la Constitución británica. Es la constitución británica”, dijo el líder de la Cámara Jacob Rees-Mogg cuando se dispuso de los nuevos procedimientos.

