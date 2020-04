(Bloomberg) -- Sergio Moro, el juez brasileño que obtuvo el estatus de superestrella por derribar a una red de políticos y directivos corruptos, renunció como ministro de Justicia en un discurso en el que acusó al presidente Jair Bolsonaro de “interferencia política”.

“Me prometieron carta blanca en el nombramiento de todos los asesores, incluidos los cuerpos judiciales”, dijo Moro a periodistas el viernes, horas después de que Bolsonaro despidiera al jefe de la policía federal. “No puedo seguir sin garantizar a la policía federal su autonomía”.

Los mercados se agitaron cuando inversionistas lo percibieron como una prueba más de que la administración de Bolsonaro se está desmoronando, con la creciente especulación de que el ministro de Economía, Paulo Guedes, también podría salir pronto. El real cayó más de 3% a un mínimo de 5,73 por USD, de lejos el peor desempeño entre las principales monedas el viernes y durante el año. Las acciones cayeron 8%.

“Vemos un Gobierno que está colapsando en medio de una pandemia”, dijo Daniela Casabona, socia de la asesora financiera FB Wealth en Sao Paulo.

La partida de Moro llega poco más de una semana después de que Bolsonaro despidiera al ministro de Salud, Luiz Henrique Mandetta. Los dos discutían públicamente sobre la mejor manera de enfrentar la crisis del coronavirus. Mandetta instaba a brasileños a mantener el autoaislamiento, mientras que Bolsonaro repetidamente refutaba dicho consejo y tildaba la enfermedad de “simple gripe”. Brasil tuvo más de 400 muertes por coronavirus el jueves, el día más mortal hasta el momento.

Moro renunció horas después de que Bolsonaro despidiera al jefe de la Policía Federal, Mauricio Valeixo, la mano derecha del juez estrella en la institución. Moro dijo que la presión para reemplazar a Valeixo comenzó a aumentar el año pasado sin ninguna razón obvia. La insistencia de Bolsonaro deja en claro la interferencia política, dijo Moro.

“El cambio no es el problema, la pregunta es ¿por qué?”, dijo. “No podía aceptar su partida”.

Moro trabajó con Valeixo mientras dirigía la investigación exhaustiva de Lava Jato en la que altos ejecutivos y líderes políticos fueron encarcelados, incluido el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva. Este logro convirtió a Moro en un héroe nacional entre muchos brasileños, que lo denominaron “Súper Moro” y lo convirtieron en símbolo de las protestas contra la corrupción. Con índices de aprobación más altos que los del presidente, Moro podría convertirse en rival de Bolsonaro en las elecciones presidenciales de 2022.

Es probable que su partida le cueste partidarios a Bolsonaro. También podría ser un intento por remodelar su gabinete con personas de ideas afines, lo que podría incluir también el reemplazo de su ministro de Economía.

La salida de Moro “plantea la posibilidad de que Guedes también se vaya”, dijo Gilmar Alves Lima, economista de BMG.

Los planes para apoyar la economía tras la pandemia de coronavirus han abierto una brecha entre el presidente y Guedes, según tres personas familiarizadas con las discusiones. Las tensiones en torno a Guedes, favorable al comercio, han generado aun más nerviosismo entre inversionistas.

