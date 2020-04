(Bloomberg) -- Las infecciones respiratorias agudas graves en México se dispararon un 50% esta temporada en comparación con el año anterior, casi seguramente debido al coronavirus, lo que indica que las cifras del gobierno para la pandemia son demasiado bajas.

La semana pasada, según datos de la Secretaría de Salud, México registró 12.000 nuevos casos de tales infecciones respiratorias, en comparación con 671 la misma semana del año pasado.

“Por supuesto, ese brinco en los casos es COVID-19, porque la influenza en estas fechas va de bajada en esta época del año”, asegura Alejandro Macías, excomisionado nacional para la influenza en México durante el brote de H1N1. “No hay ninguna duda”.

Un alto funcionario del gobierno estuvo de acuerdo en que era probable. “El monitoreo de la influenza continúa como cada año y hay evidencia de que la COVID-19 ha tomado el nicho de transmisión de la influenza”, dice el Dr. José Luis Alomia, director general de epidemiología en la Secretaría de Salud.

México está monitoreando la propagación del coronavirus a través de un modelo centinela, lo que significa que realiza pruebas selectivas y con criterios estrictos. La estrategia ha sido cuestionada por expertos, quienes dicen que el país está caminando “ciegamente por el bosque” y que la cantidad de casos no contabilizados dificultará la contención.

Factor multiplicador

El gobierno dijo el jueves que México tenía 11.633 casos confirmados de coronavirus y 1.069 muertes. El subsecretario de Salud, Hugo López Gatell, ha dicho que su modelo puede requerir que el número de casos confirmados se multiplique por 8 para obtener una imagen completa probable.

Algunos expertos dicen que el factor multiplicador real podría llegar a 30, lo que acercaría el número total de casos a 349.000.

La brecha entre los factores multiplicadores y los conjuntos de datos separados para infecciones respiratorias agudas graves y coronavirus no son las únicas preocupaciones que se han planteado sobre el manejo de la pandemia en México. El presidente Andrés Manuel López Obrador pasó gran parte de marzo insistiendo en que los mercados y las tiendas deberían permanecer abiertos, mientras muchos en el mundo entraban en cuarentena.

En cuanto a las infecciones respiratorias agudas graves, el crecimiento en los casos había reflejado el de los últimos años hasta la semana del 5 de abril, cuando aumentaron 17,4% a 59.440 y la semana posterior, cuando los casos aumentaron 30% a 67.397.

“Es muy posible que esos llamados casos de influenza sean en realidad COVID-19”, afirma Carlos del Río, epidemiólogo de la Universidad Emory en Atlanta.

Capacidad hospitalaria

El sistema de salud pública de México estaba en un estado precario antes del coronavirus. Un cambio por parte de la administración de López Obrador en la forma en que compra medicamentos y a quién había causado escasez durante meses.

A medida que se propaga el nuevo virus, el porcentaje de casos confirmados que necesitan hospitalización ha aumentado a 37%, desde alrededor de 10% cuando el país comenzó a proporcionar los datos a principios de marzo. Macías dice que la alta tasa podría ser un reflejo de las limitaciones del modelo centinela, donde las pruebas solo se administran a aquellos con síntomas graves.

Hasta el jueves, 4.420 pacientes habían requerido hospitalización y 530 estaban en cuidados intensivos, según datos de la Secretaría de Salud.

Algunos hospitales públicos en Ciudad de México han alcanzado su capacidad. Cuatro de los 52 no tienen camas disponibles, informó la ciudad. Otros siete tienen capacidad limitada.

La misma información aún no está disponible para el resto del país, pero lo estará pronto, dijo el martes el subsecretario de Salud, López Gatell.

Nota Original:Mexico Acute Lung Infections Jump 50%, Implying Virus Undercount

