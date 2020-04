(Bloomberg) -- Google está reduciendo los presupuestos de mercadeo y el enfoque de sus campañas publicitarias, parte de un esfuerzo de toda la compañía por recortar el gasto en medio de las consecuencias económicas de la pandemia de COVID-19.

La unidad de Alphabet Inc. “se enfocará en un número selecto de importantes esfuerzos de mercadeo”, dijo un portavoz el jueves. Anteriormente, CNBC reportó que Google podría recortar algunos presupuestos hasta en 50%.

Google ha gastado cientos de millones de dólares en los últimos años promocionando sus teléfonos, computadores portátiles y servicios de internet a los consumidores. También comercializa su negocio de computación en la nube como parte de un costoso impulso de ventas para tratar de cerrar terreno con sus competidores líderes Microsoft Corp. y Amazon.com Inc.

El coronavirus y la desaceleración económica resultante ha llevado a la compañía, que cerró 2019 con casi US$120.000 millones en efectivo, a implementar un congelamiento de la contratación y reevaluar sus planes de inversión en nuevos edificios y centros de datos.

Google, que agregó unos 20.000 nuevos empleados el año pasado, solo contratará “en un pequeño número de áreas estratégicas”, dijo el director ejecutivo, Sundar Pichai, en un memorando a los empleados a principios de este mes. La compañía tenía una fuerza laboral de casi 119.000 a fines de 2019.

Nota Original:Google Is Trimming Marketing Budgets as Part of Expense Cutbacks

For more articles like this, please visit us at bloomberg.com

©2020 Bloomberg L.P.