Pero los detalles han estado rodeados de hermetismo. El texto de la nueva medida —que implementa una ley general aprobada en febrero para la creación del fondo— no se ha publicado en la gaceta legislativa oficial, tal como es requerido, aunque The Associated Press obtuvo una copia de parte de las fuentes. Y el anuncio oficial no hace mención de los salarios ni del pago propuesto de 5.000 dólares, señalando únicamente que el 17% de los 80 millones de dólares en activos recuperados será destinado a “la defensa y el fortalecimiento del poder legislativo nacional y la protección social de sus integrantes”.