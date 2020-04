(Bloomberg) -- La Reserva Federal desaceleró aún más el ritmo al que planea comprar bonos del Tesoro bajo el programa de flexibilización cuantitativa ilimitado que comenzó el mes pasado.

El banco central de EE.UU., que ha comprado más de US$1,4 billones de bonos del Tesoro en operaciones diarias durante seis semanas en un esfuerzo por restablecer el buen funcionamiento del mercado durante la pandemia de coronavirus, dijo el viernes que compraría valores a un ritmo de alrededor de US$10.000 millones al día entre abril 27 y mayo 1. Compró alrededor de US$15.000 millones al día esta semana, tras varias reducciones anteriores en el ritmo de las compras.

Las operaciones de compra del Tesoro comenzaron el 13 de marzo y alcanzaron un máximo de US$75.000 millones por día del 19 de marzo al 1 de abril.

Habrá dos operaciones al día que cubran bonos del Tesoro nominales o valores protegidos contra la inflación, según el cronograma.

