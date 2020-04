(Bloomberg) -- La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés) advirtió sobre los posibles riesgos cardíacos graves de los medicamentos contra la malaria promocionados por el presidente Donald Trump contra la COVID-19, convirtiéndose en la última agencia de EE.UU. en reducir las esperanzas de una solución farmacéutica rápida a la pandemia de coronavirus.

Trump ha promocionado las soluciones comerciales para limitar los riesgos de la pandemia en EE.UU. y reiniciar la economía, a veces incursionando en ideas no probadas o peligrosas. En una conferencia de prensa el jueves, pareció sugerir la administración de productos de limpieza o luz ultravioleta dentro del cuerpo para combatir el virus. El viernes, dijo que sus comentarios tenían la intención de ser una broma y que las personas no deberían ingerir desinfectantes.

El presidente también ha sido partidario de suministrar a los pacientes con coronavirus los medicamentos antipalúdicos cloroquina e hidroxicloroquina. Esos medicamentos surgieron como posibles tratamientos en la época en que un pequeño y controvertido estudio francés mostró una promesa temprana. Trump amplió los hallazgos en Twitter, donde sus afirmaciones fueron ampliamente recicladas, y las drogas habían sido presentadas como una cura prometedora por personalidades en Fox News.

Pero el viernes, la FDA dijo que los pacientes con COVID-19 no deberían tomar los medicamentos a menos que sean monitoreados cuidadosamente en un hospital o como parte de un ensayo clínico. El aviso sigue advertencias similares de otros grupos médicos importantes de Estados Unidos.

La advertencia fue el último golpe de una agencia gubernamental esta semana a la idea de usar los medicamentos ampliamente para tratar la pandemia. Un panel de expertos de los Institutos Nacionales de Salud se pronunció en contra del uso de hidroxicloroquina con el antibiótico azitromicina el martes. Un estudio de pacientes en hospitales de la Administración de Salud para Veteranos también planteó dudas sobre la seguridad de los medicamentos.

Además, un alto funcionario de salud de EE.UU. responsable de coordinar los esfuerzos de investigación de medicamentos y vacunas para el coronavirus dijo que fue expulsado de su cargo debido a las preocupaciones que había planteado sobre el uso de los medicamentos contra la malaria.

Ha habido indicios durante algún tiempo de que los medicamentos conllevan riesgos, particularmente si se usan en pacientes muy enfermos de COVID-19 con afecciones cardíacas existentes. Se sabe desde hace tiempo que los medicamentos aumentan el riesgo de un ritmo cardíaco anormal, particularmente cuando se toman en ciertas combinaciones o por aquellos que tienen factores de riesgo de muerte cardíaca repentina.

Cardiólogos cautelosos

Los cardiólogos reconocieron de inmediato los peligros del uso de hidroxicloroquina y cloroquina en general para la COVID-19. Alrededor de 1% de las personas en todo el mundo pueden tener un mayor riesgo de desarrollar la anormalidad del ritmo cardíaco, una alteración eléctrica en la que el músculo cardíaco tarda más de lo normal en recargarse entre latidos, explica Michael Ackerman, cardiólogo genético de la Clínica Mayo en Rochester, Minnesota.

Solo una pequeña fracción de los que reciben los medicamentos puede experimentar complicaciones potencialmente mortales. Pero si se administran ampliamente, incluso un pequeño aumento en el riesgo podría resultar en daño para muchos pacientes. Ackerman estimó que si 60.000 personas tomaban los medicamentos, 600 estarían en riesgo de complicaciones graves y hasta 60 morirían.

“Algunos podrían decir que simplemente aceptemos esas 60 muertes como fuego amigo”, dijo. “Esperemos que estos medicamentos funcionen, pero debemos ser respetuosos con este efecto secundario no deseado”.

