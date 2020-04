(Bloomberg) -- España registró la cifra más baja de fallecimientos por coronavirus en casi cinco semanas a medida que el país continúa en un estricto aislamiento ante el mayor número de contagios de Europa.

Las muertes aumentaron en 367, la menor cifra desde el 21 de marzo y un descenso respecto al incremento de 440 del jueves, a 22.524, según datos del Ministerio de Sanidad publicados el viernes.

A medida que otros países de Europa comienzan a aliviar las restricciones, España aún no ha publicado planes detallados sobre una relajación del confinamiento que ha paralizado el país durante más de un mes. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha dicho que se podrían comenzar a relajar las medidas, con cautela, a partir del próximo mes, ya que la propagación del virus se ha desacelerado y estabilizado en los últimos días.

La propagación continua puede deberse al contagio entre los miembros de una familia que comparten vivienda y a las personas que se infectan en las áreas comunes de los edificios, como los ascensores, según las autoridades.

Se ha otorgado poderes especiales al ministro de Sanidad, Salvador Illa, para decidir cuándo se pondrán levantar las restricciones. Por su parte, Illa ha dicho que la decisión se basará en el asesoramiento de expertos médicos. El domingo se dará un primer paso ya que los niños podrán salir a caminar en compañía de un adulto durante una hora al día. El Gobierno ha dicho que cualquier medida de alivio podría cancelarse rápidamente si hay un repunte de las infecciones.

Si bien los españoles han cumplido las normas de confinamiento, muchos trabajadores esenciales, como médicos, conductores de autobuses y personal de supermercados, siguen desplazándose. Otros, en algunos sectores no esenciales, como la industria automotriz, han comenzado a trabajar en los últimos días en condiciones controladas y, en la mayoría de los casos, con personal limitado.

La importante industria de servicios en España, que incluye hoteles y restaurantes, continúa cerrada sin expectativas de reapertura en el corto plazo.

Nota Original:Spain Reports Fewest Coronavirus Deaths in Almost Five Weeks

For more articles like this, please visit us at bloomberg.com

©2020 Bloomberg L.P.