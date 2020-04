(Bloomberg) -- La economía de China crecerá menos de un 2% en 2020 debido a que las medidas de restricción para combatir el coronavirus se suman al colapso de la demanda mundial por la pandemia, según la encuesta de Bloomberg a economistas más reciente.

La estimación media del crecimiento del producto interno bruto para el año 2020 de 56 economistas encuestados este mes cayó desde el 3,7% en marzo al 1,8 por ciento. La economía de China sufrió una contracción histórica en el primer trimestre, y el producto interno bruto se contrajo un 6,8% respecto al mismo período del año anterior.

Dado que es probable que la economía mundial sufra la peor recesión desde la Gran Depresión de este año, China tendrá dificultades para recuperarse de la crisis del primer trimestre. Los economistas en la encuesta creen que la economía se expandirá solo un 1,1% en el segundo trimestre antes de repuntar con más fuerza en la segunda mitad del año.

Debido a este panorama pesimista, el próximo Congreso Nacional del Pueblo será particularmente difícil ya que el Gobierno aún no ha establecido su objetivo habitual de crecimiento económico.

La mayoría de los encuestados a una pregunta sobre el objetivo dijo que se fijará por debajo del 3%, aproximadamente la mitad del año pasado, o que no se establecerá en absoluto.

El objetivo para la relación déficit presupuestario/PIB este año será de 3,5% o más, según los resultados de la encuesta, frente al nivel del 2,8% fijado en 2019. La ratio déficit/PIB para 2020 probablemente será de entre el 10% y el 15%, según la misma encuesta. Esa medida incluye partidas de gastos regulares fuera del presupuesto oficial.

Para mitigar el impacto del coronavirus, China probablemente elevará la cuota anual de bonos especiales de Gobiernos locales. La mayoría de los analistas esperan que el Gobierno emita una deuda de entre 3 billones de yuanes (US$424.000 millones) y 4 billones de yuanes, frente al total del año pasado de 2,15 billones de yuanes.

Asimismo, el Gobierno probablemente emitirá entre 1 billón y 2 billones de yuanes de bonos soberanos especiales este año, según la mitad de los economistas que respondieron esa pregunta.

