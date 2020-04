(Bloomberg) -- Estados Unidos avanza hacia una posible escasez de carne ante la paralización de otra planta importante.

Alrededor de una cuarta parte de la producción de carne de cerdo estadounidense y el 10% de la producción de carne de vaca está paralizada, según United Food & Commercial Workers, que estima que 13 plantas en EE.UU. han cerrado.

El jueves, Tyson Foods Inc. dijo que cerraría sus instalaciones de carne vacuna en Pasco, Washington, justo después de que la compañía paralizara dos plantas de carne de cerdo importantes. Los casos continúan aumentando, incluso en Canadá, donde los grupos de la industria dicen que probablemente retendrán algunos suministros que generalmente exportan a EE.UU. Y el director de JBS SA, el mayor productor de carne del mundo, advierte de déficits.

Entretanto, 100 inspectores del Departamento de Agricultura de EE.UU. han dado positivo al coronavirus. Los trabajadores, que forman parte del Servicio de Seguridad e Inspección de Alimentos que emplea a unos 6.500 inspectores, se han desplazado desde plantas con infecciones confirmadas a otras instalaciones. Y al menos un inspector falleció después de contraer presuntamente la Covid-19, según información que la agencia federal proporcionó el jueves durante una llamada telefónica con grupos de consumidores.

Las infecciones entre los inspectores se suman al temor de que continúen los cierres, especialmente si los empleados enfermos del USDA llevan la infección a las plantas donde aún no hay contagios.

“Nuestra mayor preocupación es un inspector que traiga la enfermedad”, dijo Mike Callicrate, ganadero, procesador y activista de Kansas.

Los precios de la carne están aumentando por los trastornos. La carne vacuna al por mayor de EE.UU. alcanzó el nivel más alto registrado. Las barrigas de cerdo, el corte convertido en tocino, se dispararon un 137% en los cinco días hasta el miércoles.

Las cosas están tan mal que Iowa, el mayor estado porcino, recurrió a la Guardia Nacional para ayudar a proteger los suministros.

“Lo que la gente no se da cuenta es que en los próximos meses, ese será uno de los mayores problemas para obtener carnes y provisiones, no solo para restaurantes, sino también para supermercados”, dijo Peter Cancro, responsable ejecutivo de Jersey Mike’s Franchise Systems Inc.

Jersey Mike’s, que tiene 1.750 tiendas en todo Estados Unidos, está trabajando con el proveedor de jamones Clemens Food Group para garantizar su oferta de carne de cerdo, algo que venden bastante en sus sándwiches, dijo.

“Ya lo estamos cubriendo por la escasez que creemos que se avecina”, señaló.

