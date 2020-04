(Bloomberg) -- La Cámara de Representantes de EE.UU. aprobó de forma abrumadora un paquete de ayuda por el coronavirus de US$484.000 millones, el cual repone los fondos para respaldar a las pequeñas empresas y ofrecer apoyo a hospitales y para pruebas del virus.

El número de casos y muertes en Alemania aumentó a un máximo de casi una semana, mientras que las infecciones en EE.UU. aumentaron al ritmo más lento en tres semanas. El primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, tiene previsto regresar a Downing Street el lunes, según informó The Telegraph.

El Tesoro de EE.UU. pedirá a las compañías cotizadas en bolsa y consideradas esenciales para la seguridad nacional que cedan una participación en su capital a cambio de ayuda según el programa de US$17.000 millones de asistencia relacionada con el virus. Gilead Sciences Inc. se hundió en bolsa después de que un resumen de un ensayo en China sobre un tratamiento de coronavirus pareciese demostrar que fue un fracaso.

Avances importantes

Seguimiento de virus: casos se elevan a 2,7 millones; las muertes superan 190.000

Cámara de Representantes de EE.UU. aprueba proyecto de ley de ayuda contra virus de US$484.000 millones

Mnuchin pide participaciones en capital a cambio de ayuda de US$17.000 millones

Trump enreda la respuesta por el virus y pierde aproblación pública

Trump ve esperanza para el coronavirus en el verano, la luz solar y la lejía

La semana en la que el coronavirus escapó del Gobierno de Boris Johnson

¿Por qué una segunda ola de Covid-19 ya es una preocupación?: QuickTake

Sanofi y Nestlé registran aumentos de ventas (1:38 pm HK)

Las ventas y beneficios de Sanofi aumentaron en el primer trimestre debido a que los consumidores compraron tratamientos del fabricante de medicamentos antes de las medidas de aislamiento, un impulso de corta duración en la pandemia de Covid-19. Nestlé SA informó del crecimiento más rápido de sus ventas en casi cinco años, ya que los consumidores hicieron acopio de alimentos congelados, lo que impulsó marcas que habían flaqueado en los últimos años, como Stouffer’s y Hot Pockets.

Singapur considera pruebas de masas ante aumento de propagación (1:37 pm HK)

Singapur está considerando girar a una estrategia de respuesta al coronavirus más enérgica, que implica pruebas masivas para su población de 5,7 millones de personas, ya que los casos en la ciudad-estado han aumentado más de diez veces este mes para alcanzar los 11.000.

El país espera poder “reabrir progresivamente” su economía en aproximadamente un mes, con “muchas más pruebas para toda la población y, al mismo tiempo, tomar” medidas adicionales de distanciamiento seguro, dijo el ministro de Comercio e Industria, Chan Chun Sing, el jueves en una entrevista con Haslinda Amin de Bloomberg TV.

Casos y fallecimientos en Alemania registran mayor aumento en casi una semana (1:33 pm HK)

El número de casos nuevos y muertes de coronavirus en Alemania registró el mayor aumento en casi una semana, un día después de que la canciller Angela Merkel advirtiera que la nación está “lejos de haber salido de peligro”.

Hubo 2.481 casos nuevos en las 24 horas hasta el viernes por la mañana, con lo que el total era de 153.129, según datos de la Universidad Johns Hopkins. Las muertes aumentaron en 260 a 5.575 y la tasa de mortalidad se elevó en aproximadamente una décima de punto porcentual a 3,6%. Unas 103.300 personas se han recuperado de la enfermedad, más que cualquier otro país.

China vuelve a recortar tasa de política (11:47 am HK)

El Banco central de China renovó algunos de los fondos específicos que vencen el viernes y recortó las tasas de interés de los préstamos, la más reciente de una serie de medidas destinadas a garantizar suficiente liquidez.

Una serie de medidas en los últimos meses han mantenido la liquidez suficiente para apoyar la debilitada economía de China, y los datos de la semana pasada muestran la primera contracción en décadas en el primer trimestre. Las medidas de aislamiento para contener el coronavirus darán como resultado el crecimiento económico anual más lento del país desde la década de 1970.

Corea del Sur usará pulseras contra infractores (10:24 a.m.)

Corea del Sur requerirá que los infractores de las normas de confinamiento usen pulseras de seguimiento a partir del 27 de abril, dijo el Ministerio de Salud. Si se resisten a usar las pulseras serán enviados a una instalación separada, dijo el Ministerio. Hasta el 22 de abril, más de 46.000 personas estaban en aislamiento.

Corea del Sur informó seis casos más de coronavirus en las últimas 24 horas, con un total de 10.708. Los nuevos casos se han desacelerado desde un máximo diario de más de 900 a finales de febrero. El país no informó nuevas muertes.

Mnuchin pide participaciones en capital a cambio de ayuda (9:47 am HK)

El secretario del Tesoro de EE.UU., Steven Mnuchin, exigirá que las empresas cotizadas y consideradas esenciales para la seguridad nacional que soliciten ayuda de un programa de US$17.000 millones ofrezcan una participación en su capital al Gobierno.

Para las empresas privadas, Mnuchin “puede, a su discreción, aceptar instrumentos de deuda sénior” u otros intereses financieros, dijo el Departamento del Tesoro en la solicitud de préstamo de 10 páginas publicada en su sitio web el jueves por la noche.

China suma 6 casos de coronavirus, sin muertes (8:50 am HK)

China no informó nuevas muertes por coronavirus por noveno día consecutivo. El país registró seis casos adicionales de coronavirus a finales del 23 de abril, dos de ellos en el extranjero, según un comunicado de la Comisión Nacional de Salud del país.

China informó de 34 casos asintomáticos. Tenía 979 casos de coronavirus asintomáticos en observación médica hasta el 23 de abril. Los casos confirmados de coronavirus en China totalizan 82.804, con un número de muertes de 4.632.

Johnson regresará a trabajar el lunes: Telegraph (8:45 am HK)

El primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, planea regresar a Downing Street el lunes después caer enfermo por el virus, informó The Telegraph, citando a personas anónimas. Se dijo a los ministros que estuvieran listos para que Johnson volviera a trabajar el lunes, aunque no se ha tomado una decisión definitiva, según el periódico.

Boeing reducirá producción y empleos de Dreamliner (7:44 am HK)

Boeing Co. está preparado para reducir la producción de 787 Dreamliner a la mitad y anunciar reducciones en la fuerza laboral cuando informe resultados del primer trimestre la próxima semana, dijeron personas familiarizadas con los planes.

Dave Calhoun, responsable ejecutivo de Boeing, advirtió a los empleados el mes pasado de una “nueva realidad” cuando el mundo salga de la pandemia de coronavirus. Se proyecta que las ventas globales de aerolíneas disminuyan en US$314.000 millones este año, y los viajes podrían no recuperarse por completo hasta mediados de la década.

Cámara de Representantes aprueba de forma abrumadora proyecto de ley de ayuda (7:20 am HK)

La Cámara de Representantes aprobó de forma abrumadora, y envió al presidente Donald Trump, un paquete de ayuda por coronavirus de US$484.000 millones, pese a que los miembros ya están en desacuerdo sobre la próxima fase de la legislación de rescate.

La medida repondría los fondos para el Programa de Protección de Cheques de Pago para pequeñas empresas y proporcionaría fondos para hospitales y pruebas de virus. Es la cuarta medida de gasto relacionada con el coronavirus desde principios de marzo, con un coste total de casi US$3 billones.

Virus muere más rápido bajo condiciones de luz y humedad: estudio (7:10 am HK)

El coronavirus no dura tanto en los pomos de las puertas y otras superficies no porosas cuando está expuesto a la luz solar, a temperaturas y humedad más altas, según un estudio del Gobierno de EE.UU.

“El virus muere a un ritmo mucho más rápido” por la exposición a la humedad o el calor, dijo el jueves Bill Bryan, subsecretario del Departamento de Seguridad Nacional, en una conferencia de prensa de la Casa Blanca.

Trump podría prorrogar las normas de distanciamiento social al verano (7 am HK)

Las normas de distanciamiento social se ampliarán hasta que “nos sintamos seguros”, dijo el presidente Donald Trump en la sesión informativa diaria sobre coronavirus de la Casa Blanca.

Nota Original:German Cases Jump; Johnson Returning to Work: Virus Update

For more articles like this, please visit us at bloomberg.com

©2020 Bloomberg L.P.