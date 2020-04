(Bloomberg) -- Más cifras económicas malas; Mnuchin sigue siendo optimista, y crecen los temores a una segunda ola viral. A continuación, algunas de las cosas de las que hablan hoy los mercados.

Desaceleración, estímulo

Tras las pésimas cifras de PMI de ayer, más datos esta mañana mostraban el fuerte golpe a la actividad económica. En Alemania la confianza empresarial cayó a un mínimo histórico, según la encuesta mensual del Instituto Ifo. Las ventas minoristas del Reino Unido sufrieron la mayor caída de un mes de marzo, mientras que las ventas de alcohol registraron el mayor incremento desde que la Oficina de Estadísticas Nacionales comenzó a recabar datos en 1988. La cifra de solicitudes de desempleo de ayer sugiere que el número de personas sin trabajo en EE.UU. es de cerca del 20%, lo que ha llevado a los políticos a comenzar a trabajar en el próximo paquete de estímulo de Washington antes de que la tinta se seque en el paquete de US$484.000 millones que aprobó ayer la Cámara de Representantes. Los líderes europeos respaldaron un plan a corto plazo de 540.000 millones de euros (US$580.000 millones) para apoyar a las empresas, mientras que continuaban los desacuerdos sobre un programa de reconstrucción a más largo plazo.

Fuerte repunte

El secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, dice que espera que la economía de EE.UU. comience a reanudar su actividad en mayo y junio, con un fuerte repunte en la producción en el tercer y cuarto trimestre. También está considerando la creación de un programa de préstamos para las compañías de petróleo estadounidenses devastadas por el colapso de los precios del crudo. Una de las opciones sobre la mesa es que la Administración asuma participaciones de capital a cambio de algunos préstamos, según una persona familiarizada con el asunto. Un comunicado del Departamento del Tesoro publicado ayer por la noche dijo que el Gobierno podría aceptar instrumentos de deuda u otros intereses financieros en empresas que aprovechan el dinero del rescate.

¿Segunda ola?

Los contagios de coronavirus, aunque con tendencia a la baja en gran parte de Europa, siguen mostrando señales preocupantes de resistencia frente a las medidas de distanciamiento social, lo que resulta en una mayor preocupación por una segunda ola de infecciones si se levantan las restricciones demasiado pronto. Alemania registró el mayor salto en nuevos casos y muertes en casi una semana, mientras que Rusia también registró un aumento. España informó del menor número de muertes en casi cinco semanas. Las acciones del farmacéutico Gilead Sciences Inc. cayeron después de que un resumen de un ensayo chino de su medicamento para Covid-19 pareciese mostrar que fue un fracaso. El presidente Donald Trump dijo que no estaba de acuerdo con la decisión del gobernador de Georgia de comenzar a reabrir el estado esta semana.

Caen los mercados

Las crecientes pruebas del alcance del declive económico mundial está renovando la presión sobre las bolsas mundiales. El índice MSCI Asia-Pacífico cayó un 0,7%, mientras que el Topix de Japón cerró un 0,3% a la baja. En Europa, el hecho de que los líderes de la UE no acordaran un paquete de estímulo más amplio y datos económicos más decepcionantes ayudó a que el Stoxx 600 bajara un 0,4% a las 5:50 am, hora de Nueva York. Los futuros del S&P 500 también apuntaban a una caída en la apertura, el rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años era de 0,607% y el petróleo, por una vez, apenas registraba cambios.

También hoy...

Se espera que los pedidos de productos duraderos de marzo muestren una caída del 12% cuando se publique la cifra a las 8:30 a.m. Se pronostica que la confianza de la Universidad de Michigan para abril registre otra caída a las 10:00 a.m. Verizon Communications Inc. y American Express Co. se encuentran entre las compañías que anuncian resultados.

