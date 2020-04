(Bloomberg) -- Futuros S&P avanzan a medida que inversionistas evalúan nuevas medidas de estímulo para limitar el impacto económico del coronavirus en EE.UU. Acciones europeas caen luego que líderes de la UE firmaron un plan de USD580.000m para lidiar con los efectos inmediatos de la pandemia pero no lograron acordar un plan de reconstrucción a más largo plazo. Rendimiento bonos del Tesoro a 10 años fluctúa al igual que índice Bloomberg Dollar, mientras divisas emergentes caen. Futuros crudo WTI se sitúan sobre USD16 el barril tras colapso histórico registrado en la semana.

En Colombia, el peso (COFX) avanzó 0,3% en la jornada del jueves a 4.024,30 aunque se encamina a segunda semana de depreciación.

Moody’s estima que la economía colombiana se contraerá de 2% a 3% y repuntará +3,5% en 2021. Adicionalmente analistas liderados por Mauro Leos prevén que el gobierno cumplirá con el límite de déficit fiscal más amplio del 4,9% del PIB, a la vez que pronostican que el déficit en cuenta corriente se ampliará a 4,8% del PIB debido a menores exportaciones de petróleo este año.

El ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla y el viceministro de técnico, Juan Pablo Zárate, estarán ante congresistas de la comisión tercera del Senado en una sesión virtual programada a las 10am. BanRep realiza subastas para la venta de dólares a través de contratos NDF y FX swaps. Todos los eventos en hora local.

INTERNACIONAL:

Ahogada por los esfuerzos de EE.UU. de aislarla de los mercados financieros, Venezuela está recibiendo ayuda de otro país bajo el yugo de las sanciones estadounidenses: Irán Al tiempo que soldados armados en Caracas protegen las últimas gotas de combustible de la ciudad y que la estatal Petróleos de Venezuela SA lucha por mantener sus operaciones, Teherán ha comenzado a entregar componentes de mezcla utilizados para producir gasolina, según personas familiarizadas con el asunto La República Islámica también está suministrando trabajadores y equipos para la refinación de petróleo y los países han discutido la posibilidad de llevar cargas de gasolina a Venezuela, dijeron las personas



PARA ESTAR PENDIENTE:

En Colombia: Subastas BanRep: 10:45am: Operaciones forward NDF 32 días USD31m 12:15pm: FX swaps (60 días) USD400m 10am: Carrasquilla y Zárate hablan ante congresistas en sesión virtual

Internacional: 7:30am: EE.UU. órdenes bienes duraderos marzo P; est. -12%, anterior 1,2% 9am: EE.UU. sentimiento de consumidor U. Michigan abril F; est. 68, anterior 71



Agenda Fed: No tienen previstos eventos públicos hasta la próxima semana



Agendas relevantes Suramérica EE.UU. México Brasil Europa



NOTICIAS:

Moody’s ve Colombia con contracción PIB de 2-3% este año

ANDEAN INSIGHT: Respuesta de política ambiciosa atenuaría contracción por virus

Casos de virus en cárcel colombiana superan todo un departamento

Recursos Colombia para emergencia suman COP28,8b: Tiempo

Crece debate bajar salarios, subsidiar nómina: Portafolio

COMENTARIO

Citigroup prevé que el Banco de la República continuará recortando las tasas de interés desde el nivel actual de 3,75%, incluyendo una reducción de 50pbs este mes Señalan los comentarios del gerente general de BanRep, Juan José Echavarría, quien dijo ante congresistas que en el banco “no nos va a temblar la mano para hacer lo que toque hacer”, señalando que está dispuesto a llevar a cabo profundos recortes en las tasas de interés Sin embargo, el gerente enfatizó que podría haber recortes de 300pbs, que aliviarían la carga financiera de los hogares, pero haría poco por reavivar el crecimiento económico en la medida en que las persona siguen en cuarentena encerrados en sus hogares “Este comentario está en línea con nuestra opinión de que BanRep reducirá las tasas, pero solo lo hará en reuniones programadas y de manera ordenada”, escriben en una nota estrategas liderados por Dirk Willer Abre también la puerta para más recortes más adelante en el año Ven recorte de 50pb la próxima semana



CIERRE ANTERIOR:

