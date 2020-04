Bolsonaro achaca acusaciones de su exministro Moro a ambiciones personalesBrasilia, 24 Abr 2020 (AFP) - El presidente brasileño, Jair Bolsonaro, negó el viernes que buscase interferir en asuntos judiciales y achacó esas acusaciones a cálculos de su renunciante ministro de Justicia, Sergio Moro, movido por su "ego" y por la ambición de ser nombrado miembro de la corte suprema.En una declaración en cadena nacional, Bolsonaro dijo que puso "mucho empeño" en mantener buenas relaciones con su ministro más popular, emblema de la lucha contra la corrupción, quien anunció su renuncia después que el mandatario destituyese al jefe de la Policía Federal."Desafortunada, o afortunadamente, [Moro] resolvió convocar una conferencia de prensa para hacer acusaciones infundadas", dijo Bolsonaro.El mandatario ultraderechista agregó que antes de que Moro hablase, les comentó a varios diputados: "Hoy ustedes conocerán a una persona que tiene un compromiso consigo mismo, con su ego, pero no con Brasil"Moro renunció tras la destitución del director general de la Policía Federal (PF), Maurício Valeixo. "No tengo cómo mantener los compromisos que asumí, sin condiciones de trabajo, sin tener cómo preservar la autonomía de la PF" o de ser "forzado a concordar con la interferencia política en la PF", explicó.Valeixo era uno de los principales colaboradores de Moro desde la época en que este último estaba al frente, como juez de primera instancia, de la operación Lava Jato, la mayor investigación anticorrupción de la historia de Brasil. Pero según Bolsonaro, Moro le habría dicho que aceptaría la salida de Valeixo en noviembre, cuando debe abrirse una vacante en el Supremo Tribunal Federal (STF) debido a la jubilación de uno de sus once magistrados.Moro, según Bolsonaro, le dijo: "Puede sustituir a Valeixo en noviembre, después de nombrarse en el STF".Poco después, el exjuez negó esta acusación: "La permanencia de (...) Valeixo, nunca fue utilizado como moneda de cambio para mi nombramiento para el STF. Si ese fuera mi objetivo, habría estado de acuerdo ayer con el reemplazo del Director General de la PF".jm-js/yow