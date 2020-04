Tres semanas después, Vasseur enumera los síntomas que prevalecen: "Por la mañana", como la posición tumbada es menos favorable para respirar, "siento un peso importante en el pecho. Desde hace unos 10 días duermo con dos cojines, en vez de tres. No puedo respirar profundamente. Me sigo sintiendo muy cansado, sin aliento cuando hablo. Ya no tengo fiebre, pero los sudores nocturnos me obligan a cambiar de camiseta entre dos y tres veces por noche".