Bloomberg News también informó que la empresa de tecnología inalámbrica NXP había prohibido el uso de la aplicación con terceros, y que se había aconsejado a los empleados de Ericsson de Suecia que no la usaran. "No hemos prohibido a los empleados usar ninguna herramienta de colaboración, pero les recomendamos que sean cautelosos con las herramientas de colaboración no aprobadas debido a los riesgos de seguridad", dijo un portavoz de Ericsson. Un portavoz de Zoom reiteró que las empresas de todo el mundo han realizado exhaustivas revisiones de seguridad de su plataforma y estaban utilizando sus servicios. El confinamiento de millones de personas para controlar la propagación del coronavirus en todo el mundo ha impulsado un enorme crecimiento en el uso de plataformas como Zoom, Skype o la aplicación Teams de Microsoft.