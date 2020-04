(Bloomberg) -- El martes, la doctora Deborah Birx tuvo, quizás, su peor momento como miembro del grupo de trabajo sobre coronavirus del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cuando se dio vueltas para encontrar una manera de decir que el plan del gobernador de Georgia, Brian Kemp, para comenzar a reabrir negocios, incluidos bolos, tiendas de tatuajes, peluquerías y otros, no estaba en conflicto con las pautas de la administración.

El miércoles, Trump la hizo ver peor al decir que, de hecho, no estaba de acuerdo con Kemp, dado que las decisiones del gobernador claramente violan dichas pautas. Más tarde el miércoles, Kemp se alineó con su política.

Este es uno de esos casos en los que son posibles al menos dos interpretaciones. La que más estoy observando es que Kemp estaba tratando de impresionar a Trump, pero calculó mal. Eso podría ser correcto. Sin embargo, es más probable que, después de tardarse mucho tiempo en aceptar la gravedad de la pandemia, Trump haya respaldado plenamente las políticas de bloqueo. Sí, durante las primeras semanas no estuvo muy comprometido. Durante ese período fue que declaró que las iglesias deberían estar llenas en Pascua. Pero, en realidad, nunca revocó las recomendaciones de la administración y finalmente apoyó el distanciamiento social continuo durante todo abril.

Ahora es cierto que Trump ha seguido especulando sobre una rápida recuperación el próximo mes. Pero sus propuestas para una reapertura gradual no lo dicen ni lo desmienten. En cambio, si bien son vagas, las propuestas parecen ofrecer un plan bastante coherente con lo que varios expertos han sugerido. Mientras tanto, Trump ha mencionado en repetidas ocasiones que el bloqueo fue lo correcto y que, a su juicio, ha salvado millones de vidas.

Trump tampoco lidera la ofensiva contra las restricciones. Los medios de comunicación republicanos y los extremos de la coalición conservadora lo han estado haciendo. Sí, Trump a veces repite sus puntos de vista, dado que Fox News y otros medios similares son una fuente importante de información para él. Y no pudo evitar decir cosas buenas sobre las manifestaciones contra el cierre el fin de semana pasado. Pero incluso entonces, en términos generales, se apegó a la política oficial.

(¿Esos Tuits que decían “LIBERAR“? Menos que una demanda para que los estados levanten sus políticas de distanciamiento social son, tal vez, un apoyo instintivo a los manifestantes a los que parece agradarles).

Lo que digo, en otras palabras, es que este no es un caso de alguien que se arrastra por Donald Trump: es un ejemplo de la enorme influencia que los medios de comunicación con tendencia republicana y los sectores más extremos de la coalición tienen ahora sobre el partido. Y la prisa de Kemp y de algunos otros por volver a abrir sus puertas de forma poco planificada es otro ejemplo de la debilidad de Trump, no su fortaleza.

Al menos... esto es lo que creo que está sucediendo.

