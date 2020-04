R: "No he estudiado el conjunto de las redes sociales de los deportistas, pero hay algo de carácter íntimo entre los intercambios entre jugadores de tenis. Pienso particularmente en Benoit Paire y Stan Wawrinka, por ejemplo. Al contrario, los diálogos entre Federer y Nadal, son cosas que ya conocemos. Sabemos que son amigos, que bromean, pero no entran en la intimidad de sus vidas privadas, de lo que les pasa, de lo que sienten... Al menos hasta ahora".