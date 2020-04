(Bloomberg) -- La provincia de Buenos Aires, la más grande de Argentina, sigue los pasos del gobierno nacional al solicitar una moratoria de la deuda de tres años.

El gobierno provincial propuso comenzar a pagar 1,97% de intereses en 2023 que aumentarán con el tiempo, según una declaración. Una vez que los cupones alcancen su límite, el interés promedio será de 4,56% para los bonos denominados en dólares y 2,94% para los bonos en euros, una oferta que conduciría a ahorros de 55% en pagos de cupones desde 2020 a 2027.

La solicitud de un periodo de gracia es similar en estructura a una oferta del gobierno nacional la semana pasada. Argentina lanzó oficialmente una propuesta el miércoles, para reestructurar US$65.000 millones en bonos y retrasar pagos de intereses y capital con el fin de ahorrar unos US$40.000 millones.

Nota Original:Argentina’s Largest Province Proposes Debt Delay of its Own

