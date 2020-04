(Bloomberg) -- La confianza de los estadounidenses en el liderazgo de la Reserva Federal alcanzó un máximo de 15 años cuando el banco central actuó con fuerza para contrarrestar el enorme impacto económico de la pandemia de coronavirus.

Según una encuesta realizada por Gallup entre el 1 y 14 de abril, un 58% combinado de los encuestados dijo que tenía “mucha” o “bastante” confianza en que el presidente de la Fed, Jerome Powell, hará o recomendará lo correcto para la economía.

En la encuesta, Powell tuvo mejores resultados que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien en repetidas ocasiones ha criticado al presidente de la Fed, así como al secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, y a los líderes de ambos partidos en el Congreso. Entre las opciones proporcionadas por el sondeo, los encuestados solo calificaron a sus propios gobernadores mejor que al presidente de la Fed.

La última vez que los encuestados mostraron tanta confianza en el jefe del banco central de EE.UU. fue en 2004, cuando un 61% manifestó aprobación por Alan Greenspan. En 2001, Greenspan obtuvo su mayor nivel de aprobación, de 74%.

La aprobación de Powell ha aumentado drásticamente desde que asumió el cargo en febrero de 2018.

La Fed ha respondido a la crisis del coronavirus con entusiasmo y ha presentado nueve programas de emergencia destinados a estabilizar los mercados financieros y proporcionar ayuda directa a algunas empresas, así como a los gobiernos estatales y locales. Powell se comprometió en un discurso el 9 de abril a utilizar los poderes de la Fed “con fuerza y proactividad hasta que estemos seguros de que vamos firmemente en el camino hacia la recuperación”.

Las calificaciones de confianza hacia Powell parecen indemnes ante casi dos años de ataques constantes de Trump.

La encuesta se basó en entrevistas telefónicas con una muestra aleatoria de 1.017 adultos que viven en los 50 estados de EE.UU. y el Distrito de Columbia, y que tienen trabajo a tiempo completo o parcial. El margen de error de muestreo fue más o menos 4 puntos porcentuales al nivel de confianza del 95%.

Nota Original:Confidence in Fed Chair Hits Highest Point Since Greenspan Era

For more articles like this, please visit us at bloomberg.com

©2020 Bloomberg L.P.