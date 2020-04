(Bloomberg) -- Futuros S&P a la deriva en antesala a datos de solicitudes de beneficios por desempleo en EE.UU. Bolsas europeas fluctúan luego que una medición de la actividad del sector privado en la región cayera más que lo previsto. Rendimiento bonos del Tesoro a 10 años estable. Bloomberg Dollar sube, divisas emergentes con pocos cambios. Crudo WTI sube sobre USD15 el barril aunque las operaciones siguen siendo volátiles con el mercado bajo una intensa presión por un exceso global.

En Colombia, COP avanzó 0,4% en jornada previa a 4.032,62, apoyado por mayores precios del petróleo.

El gerente general del Banco de la República, Juan José Echavarría, dijo a congresistas en sesión virtual que la tasa de intervención se reducirá a “donde sea necesario”, añadiendo que “no nos va a temblar la mano para hacer lo que toque hacer, siempre mirando la inflación, el crecimiento del país y el comportamiento del sistema financiero”.

Moody’s anunció el cambio de perspectiva a negativa, desde estable, del sistema bancario colombiano “a medida que el brote de coronavirus y los efectos de los precios más bajos del petróleo reducen las expectativas de crecimiento económico, debilitando el entorno operativo para los bancos”.

Las cifras de marzo de confianza industrial y confianza comercial mostraron el deterioro de la actividad ante la pandemia, llegando a mínimos históricos de -35 y -30,8, respectivamente. Por su parte, la demanda total en la subasta de COP170.000 millones de TES UVR fue de 1,35 veces el monto ofrecido. Los casos confirmados de coronavirus en el país subió a 4.356, con 206 muertes.

BanRep realiza subastas para la venta de dólares a través de contratos NDF y FX swaps. Todos los eventos en hora local.

INTERNACIONAL:

México vendió USD6.000 millones en una oferta de deuda de tres partes el miércoles, inmediatamente después de una ola de rebajas de calificación Los bonos a cinco años rendirán 4,125%, menos que la orientación inicial de cerca de 5%, pero muy por encima de la última emisión del gobierno en enero, cuando los bonos a 10 años rindieron solo 3,313% También vendió deuda a 12 y 31 años, a un rendimiento de 5% y 5,5% respectivamenteL La venta se suscribió 4,75 veces El precio es una indicación más de cuán difícil es el momento para México, que está lidiando con los efectos del brote de coronavirus y una caída del precio del petróleo



PARA ESTAR PENDIENTE:

En Colombia: Subastas BanRep: 10:45am: Operaciones forward NDF 33 días USD84m 12:15pm: FX swaps (61 días) USD400m No se esperan datos macro relevantes el resto de semana

Internacional: 7:30am: EE.UU. solicitudes iniciales de subsidios al desempleo abril 18; est. 4,5m, anterior 5,25m 8:45am: EE.UU. Markit manufactura PMI abril P; est. 35, anterior 48,5 9am: EE.UU. ventas viviendas nuevas marzo; est. 644.000 unidades, anterior 765.000 unidades

Agenda Fed: No tienen previstos eventos públicos hasta la próxima semana

Agendas relevantes Suramérica EE.UU. México Brasil Europa



NOTICIAS:

Colombia recortará tasas tanto como sea necesario: Echavarría

Avianca Holdings retrasa informe anual hasta el 14 de junio

Colombia confianza industrial marzo baja a -35,0 de 9,8

Colombia confianza comercial baja a -30,8 de 28,3

Petroleras dejarían de producir 100.000 brl/día en 2020: Portafolio

Claudia López choca con gobierno sobre retorno actividad trabajadores: Portafolio

COMENTARIO:

Casa de Bolsa recomienda comprar descensos del dólar Prevén que la tasa de cambio se mantenga entre 3.900 y 4.150, por lo que “consideramos que cualquier descenso que presente es una oportunidad de compra” Tras las medidas adoptadas por BanRep de realizar coberturas cambiarias a través de NDF y las subastas de ventas de dólares de contado mediante FX swaps, “la volatilidad del peso colombiano se moderó”, analistas liderados por Juan David Ballen escriben en informe Además, “la venta de dólares que está realizando la Dirección del Tesoro Nacional para capitalizar el FOME y el pago de la segunda cuota de impuesto de grandes contribuyentes (21 de abril) esta alivianando las presiones alcistas” Aún así, USD se mantendrá fuerte ante probabilidad de que Colombia pierda el grado de inversión, la desaceleración económica mundial que eleva la demanda por activos refugio y la caída del precio del petróleo



CIERRE ANTERIOR:

For more articles like this, please visit us at bloomberg.com

©2020 Bloomberg L.P.