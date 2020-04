(Bloomberg) -- La plataforma de observación del Empire State Building, un destino para turistas de todo el mundo, se reabrirá en julio, dijo el propietario de la torre.

Empire State Realty Trust Inc. dijo que las horas se reducirán para comenzar. El observatorio ha estado cerrado desde el 16 de marzo para cumplir con las órdenes de distanciamiento social por el coronavirus.

La mayoría de los primeros visitantes después de la reapertura serán locales, dijo su presidente ejecutivo, Tony Malkin, en la llamada de ganancias de la compañía. La restauración de la “mezcla típica de visitantes”, que es aproximadamente dos tercios internacionales, no se logrará hasta la amplia reanudación de los viajes aéreos mundiales en 2022, dijo.

Los ingresos del observatorio cayeron 5% en el primer trimestre respecto al año anterior, a US$19,5 millones, dijo la compañía. Los visitantes disminuyeron 30% debido al cierre.

