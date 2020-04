"Estamos aquí todos porque no tenemos donde ir, no tenemos dónde vivir. Aquí duermen niños, ancianos, mujeres. Corremos peligro. Yo le pido al presidente que escuche porque no somos animales la gente que andamos en la calle", dijo José Cruz, de 27 años, quien habita el lugar con su madre. (Escrito por Gustavo Palencia. Editado por Noé Torres)