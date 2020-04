(Bloomberg) -- Netflix Inc. atrajo a un número récord de suscriptores luego que las personas se resguardaran en sus hogares en medio de la pandemia de coronavirus. También atrajo rendimientos históricamente bajos para sus bonos.

Los inversores clamaron por la última oferta de Netflix de US$1.000 millones en bonos denominados en dólares y en euros, luego que el servicio de transmisión resultara beneficiado de la crisis sanitaria sin precedentes que mantiene a las personas en sus casas.

La demanda fue tan grande que las órdenes de compra superaron en casi diez veces al volumen de la oferta, por lo que el jueves, Netflix pudo reducir los rendimientos de ambos instrumentos respecto de negociaciones anteriores, según personas familiarizadas con el asunto. La empresa vendió US$500 millones en bonos con un rendimiento de 3,625%, uno de los más bajos jamás vistos en el mercado de bonos de alto rendimiento de Estados Unidos, y en línea con los precios habituales que se ofrecen por bonos con grado de inversión. Los instrumentos denominados en moneda europea, que ascienden a 470 millones de euros (US$507 millones), se vendieron con un rendimiento de 3%.

A medida que el virus paraliza a las empresas en todo el mundo, los inversionistas buscan deuda de las empresas en mejor forma para resistir las consecuencias de la COVID-19. Netflix agregó un récord de 15,8 millones de suscriptores durante el trimestre finalizado el 31 de marzo y registró su primer trimestre de flujo de caja libre positivo desde 2014, ya que se benefició de una mayor audiencia cautiva.

Fondo de reserva

No obstante, Netflix está a unos años de lograr un flujo de caja libre positivo y sostenido, por lo que tiene sentido crear un fondo de reserva, especialmente a tasas tan baratas, según Stephen Flynn, analista de Bloomberg Intelligence.

“Dado que las perspectivas para muchos emisores de alto rendimiento son tan inciertas en respuesta a la pandemia, Netflix puede ofrecer un nivel mucho mayor de certeza en el rendimiento futuro dado su modelo de negocio”, dijo Flynn y agregó que el modelo “funciona bien en un entorno de distancia social”.

Representantes de Morgan Stanley, que lideró la venta de los bonos, declinaron hacer comentarios. Por su parte, un representante de Netflix no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

Netflix tiene la intención de utilizar los ingresos netos para fines corporativos generales, como adquisiciones de contenido o para producción y desarrollo.

