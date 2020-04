(Bloomberg) -- La autoridad fiscal de México confiscó una residencia perteneciente a Miguel Alemán Velasco, presidente de la aerolínea de descuento Interjet, por una acusación de deudas impagas al Gobierno.

Se colocaron sellos de “embargado” alrededor de la propiedad en el exclusivo barrio de Polanco. La casa todavía se puede usar, pero no se puede vender ni transferir, según informó el periódico Milenio. El embargo de la residencia incluye una biblioteca, una réplica de una silla presidencial y una limusina, según el artículo. Interjet dijo que el embargo es una medida administrativa precautoria y que forma parte de un proceso legal que la aerolínea tiene en curso con el Sistema de Administración Tributaria.

Los problemas tributarios de Interjet datan del año pasado, cuando las autoridades dijeron que la aerolínea debía US$30 millones en impuestos desde 2013. Un juez ordenó a la aerolínea de capital cerrado depositar como garantía 10% de sus ingresos mensuales hasta cubrir la totalidad de la deuda. Este mes, algunos arrendadores decomisaron al menos 27 de sus aviones, al tiempo que los problemas financieros de la aerolínea se agudizaron por la pandemia de coronavirus, que acabó con la mayoría de la demanda de viajes en todo el mundo.

La aerolínea llegó a un acuerdo con la autoridad fiscal que le permitirá pagar gradualmente sus morosidades, informó la compañía en un comunicado y agregó que la propiedad está registrada a nombre de la Fundación Alemán.

Los adeudos de Interjet están “en proceso” y el embargo es la forma como la autoridad garantiza el pago de la deuda pendiente, explicó.

Interjet es propiedad de la familia Alemán, descendientes de un presidente de México que ocupó el cargo a fines de los años cuarenta y principios de los cincuenta.

Nota Original:Mexico Seizes Home of Interjet Boss on Tax Debts Tied to Airline

