(Bloomberg) -- El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que el anuncio del presidente Donald Trump sobre una orden de restricción migratoria no afecta la relación comercial de México con EE.UU.

“No se paraliza la actividad económica y comercial. No va a haber limitaciones para los trabajadores agrícolas migrantes. Existe un nivel de integración que hace indispensable que se mantenga abierta la frontera”

Se espera que la secretaría de Relaciones Exteriores dé una actualización sobre la política migratoria de Estados Unidos pero López Obrador no dijo cuándo.

Otros temas

El presidente solicita esta semana la aprobación “urgente” de la Cámara de Diputados para cambios en el presupuesto para financiar los programas sociales recientemente anunciados con motivo de la pandemia del coronavirus

Plan de recuperación económica dirigido a los pobres llegará a cerca del 70% de los hogares del país

Fortalecer el poder adquisitivo de las personas en los niveles más bajos de la sociedad beneficia a los propietarios de negocios de clase media alta y alta: AMLO

No es necesario aumentar los impuestos, el gobierno de López Obrador no considera una reforma fiscal

El presidente supervisa un equipo de abogados para manejar casos que involucren a grande empresas con deuda tributaria

El gobierno realizará conferencias de prensa diarias de 6pm a 7pm para informar sobre la dispersión de créditos para pequeñas empresas en el sector formal e informal

