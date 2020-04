(Bloomberg) -- La presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, dijo a los líderes de la Unión Europea que el producto interno bruto del bloque podría caer hasta 15% y que han hecho demasiado poco, y demasiado tarde, según dos personas con conocimiento de las declaraciones.

Lagarde hizo los comentarios durante una reunión a través videoconferencia con los 27 líderes de la UE, quienes están discutiendo cómo mitigar las consecuencias económicas de la pandemia global. Las personas pidieron no ser identificada debido a que la reunión es de carácter privado.

