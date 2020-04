(Bloomberg) -- Las empresas de las industrias manufacturera, automotora y de construcción de Italia serán las primeras en reiniciar las actividades, cuando el Gobierno comience el 4 de mayo a levantar de manera gradual un cierre nacional, dijo el viceministro de Salud, Pierpaolo Sileri.

Italia, el epicentro europeo de la pandemia de coronavirus, ya pasó el punto máximo de contagios, pero Sileri advirtió en una entrevista sobre el peligro de nuevos brotes localizados cuando se flexibilicen las medidas de contención.

“A partir del 4 de mayo, se volverán a abrir los sectores manufacturero, automotriz, moda y diseño, y muchos otros, incluido el sector de la construcción, pero solo si garantizan el distanciamiento social y las medidas de protección”, explicó Sileri, quien dio positivo por el virus el mes pasado.

“Esta no significa una salida para todo en todas partes, es un proceso gradual que comienza con sectores con el riesgo más bajo”, dijo Sileri, del Movimiento de Cinco Estrellas, el partido más grande del gobierno de coalición de Giuseppe Conte.

Las tiendas y los centros comerciales podrán reabrir a mediados de mayo, pero los restaurantes, bares, cines y teatros permanecerán cerrados por más tiempo, ya que es más difícil garantizar el distanciamiento social allí, dijo el viceministro. Las escuelas no volverán a abrir durante varios meses. El Gobierno está considerando aumentar la distancia mínima requerida entre las personas de uno a dos metros, agregó Sileri.

Regiones afectadas

Las medidas de contención actuales han cerrado todos los negocios no esenciales, prohibido el movimiento dentro de Italia y prácticamente confinado a las personas en sus hogares, excepto para comprar alimentos, razones de trabajo, salud o emergencias. Las restricciones están afectando a la economía plagada de deudas, especialmente a las regiones ricas del norte, que fueron las más afectadas por el virus.

“Ciertamente habrá otros brotes, por lo que podría haber una pequeña ola local si el brote está bien controlado o podría convertirse en una segunda ola como la que vimos en Lombardía”, dijo Sileri en referencia a la región alrededor de Milán. “Pero no creo que haya uno tan fuerte y violento”, dijo, y agregó que las autoridades deben estar listas para volver a imponer restricciones si es necesario.

Aun cuando a los italianos se les otorgue más libertad de movimiento a partir de principios de mayo, no se les permitirá viajar de una región a otra, excepto para trabajar. Italia se divide en 20 regiones, cada una con su propia administración.

“Las personas podrán hacer ejercicio, pero no pasar 10 horas al aire libre, tienen que ser responsables”, enfatizó Sileri y agregó que los parques permanecerán cerrados debido al riesgo de contagio cuando la gente se reúne.

Nota Original:Italy Will Let Manufacturing, Automotive Sectors Restart First

For more articles like this, please visit us at bloomberg.com

©2020 Bloomberg L.P.