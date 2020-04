(Bloomberg) -- Irán prometió apuntar a cualquier embarcación militar estadounidense que intente poner en peligro a buques iraníes en el golfo Pérsico, intensificando las tensiones provocadas por un enfrentamiento hostil ocurrido en altamar la semana pasada.

“Si alguna embarcación o unidad militar de las fuerzas terroristas de Estados Unidos pretende poner en peligro la seguridad de cualquiera de nuestras embarcaciones militares o no militares, esa unidad o embarcación será atacada”, advirtió el jueves el comandante del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, general Hossein Salami. Sus comentarios a la televisión estatal fueron publicados por el sitio web oficial de noticias de la organización, Sepah News.

Salami hizo la amenaza un día después de que el presidente de EE.UU., Donald Trump, dijera que había ordenado a la Armada de su país destruir cualquier embarcación iraní que acosara a embarcaciones estadounidenses. Una semana antes, el Pentágono acusó a Irán de hacer exactamente eso “peligrosamente”, pero Salami reiteró la argumentación de Irán de que los buques estadounidenses se acercaron a sus barcos de manera “poco profesional”.

Las tensiones entre EE.UU. e Irán aumentaron fuertemente después de que Trump abandonara el acuerdo nuclear con Irán en 2018 y volviera a imponer sanciones a la República Islámica. Las acciones de ambos países, en ocasiones en el golfo Pérsico, los han llevado al borde de la confrontación militar en varias oportunidades, más recientemente con el asesinato por parte de EE.UU. del principal general iraní, Qassem Soleimani, el 3 de enero.

El brote de coronavirus que se apoderó de ambos países no ha aliviado las hostilidades.

