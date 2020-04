(Bloomberg) -- Una academia de béisbol que recientemente produjo prospectos para equipos estadounidenses, incluidos los Yankees y los White Sox, es la zona cero para el brote más intenso del coronavirus en Venezuela.

La enfermedad se aferró después de que dos jugadores de la Academia Roberto Vahlis en la Isla Margarita regresaran de República Dominicana el mes pasado sin saber que estaban infectados, según el gobierno.

Margarita, conocida por sus vacaciones en la playa y el kite surf, ahora representa alrededor de una cuarta parte de los casos confirmados de Venezuela y la mayor cantidad de infecciones fuera de Caracas.

El gobierno del presidente Nicolás Maduro respondió arrestando a dos de los gerentes de la academia, un entrenador y un médico. La epidemióloga Carmen Hernández, que trabaja para el gobierno estatal liderado por la oposición, también fue detenida. Todos fueron acusados de negarse a proporcionar información sobre el estado de salud de las víctimas al gobierno.

“Este foco espero que llegue pronto a su fin, que podamos contactar a todas las personas contagiadas, darles su tratamiento respectivo y garantizar su pronto restablecimiento”, dijo Maduro el miércoles después de informar ocho nuevos casos en la región.

Según el gobierno, setenta de los 298 casos confirmados de la enfermedad en Venezuela están directamente relacionados con la academia.

Brote, represión

El abogado de Hernández, Argenis Rodríguez, dijo por teléfono que la acusación es falsa y que su cliente podría enfrentar hasta seis años en prisión a pesar de nunca haber visitado la academia.

La familia de un prospecto que firmó recientemente con los Philadelphia Phillies está entre los monitoreados por el virus, dijo Maduro. Aunque Maduro no lo nombró, los Phillies firmaron el mes pasado con el jardinero Yhoswar García, de la academia.

Maduro no dijo que ni el jugador ni su familia estuvieran enfermos. Los Phillies no respondieron de inmediato a una solicitud de comentarios.

En 2018, los jugadores de la academia Édgar Navarro y Jesús Rondón firmaron como lanzadores novatos para la Liga de Verano Dominicana de los White Sox, mientras que Ismael Gómez firmó como lanzador novato para la Liga de la Costa del Golfo de los Yankees de Nueva York.

Los venezolanos están bien representados en los equipos de la MLB, y era común que jugaran en la liga de su país de origen durante la temporada baja. El año pasado, la Major League Baseball prohibió a sus jugadores participar en la Liga Venezolana de Béisbol Profesional, debido a las sanciones impuestas por el presidente Donald Trump.

Desde esta semana, el ejército prohíbe a los residentes locales abandonar sus hogares después de las 4 p.m., amenazando a quienes no cumplen con acusaciones de terrorismo biológico.

El gobierno está utilizando el brote como pretexto para tomar medidas enérgicas contra los opositores políticos, dijo Alfredo Romero, director de la ONG de derechos humanos Foro Penal. Las autoridades han detenido a casi 70 personas por razones políticas, incluidos médicos, trabajadores de laboratorio y periodistas, dijo Romero.

Nota Original:Baseball School Hit by Most Intense Venezuelan Covid-19 Outbreak

For more articles like this, please visit us at bloomberg.com

©2020 Bloomberg L.P.