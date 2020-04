(Bloomberg) -- Los expertos en reestructuración esperan que se les pague solo 200.000 dólares australianos (US$127.000) por la monumental tarea de encontrar un comprador para Virgin Australia Holdings Ltd., la aerolínea de más alto perfil que ha sucumbido víctima del coronavirus.

Virgin Australia, sofocada por las deudas, dijo el martes que cedió su control a los administradores de Deloitte al no poder hacer frente a la desaparición casi total de los ingresos de pasajeros. La remuneración excluye un impuesto sobre bienes y servicios del 10%, según una circular a los acreedores de Virgin Australia publicados en el sitio web de Deloitte.

La primera reunión con acreedores tendrá lugar el 30 de abril, según la circular.

Los administradores quieren encontrar un comprador para Virgin Australia, que tenía una deuda de más de 5.000 millones de dólares australianos a finales de 2019, en dos o tres meses. Más de 10 partes han expresado interés en la compañía, según Vaughan Strawbridge, uno de los cuatro administradores.

Además de la tasa acordada, Deloitte dijo que se reunió con el consejo de Virgin Australia y habló de las consecuencias de una insolvencia antes de aceptar el nombramiento. “No recibimos ninguna remuneración por este asesoramiento”, dijo la firma en la circular.

