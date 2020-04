"Cuando vi que en el mundo la gente se moría de sed de aire, me hizo acordar a la montaña, cuando veía a mis amigos que no podían respirar más y dije: no, eso no me puede pasar de vuelta", cuenta a la AFP este hombre afable de 67 años, momentos antes de realizar el primer ensayo del último prototipo de respirador artificial resultado de sus gestiones.