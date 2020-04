(Bloomberg) -- La economía del Reino Unido se contrajo al ritmo más rápido en al menos 20 años este mes debido a que las medidas de aislamiento por el coronavirus paralizaron el comercio.

El índice de directores de compras de IHS Markit cayó a 12,9 desde 36 en marzo. Los servicios se contrajeron a un ritmo más rápido que la fabricación, aunque todas las lecturas registraron un mínimo histórico.

Las cifras muestran que la recesión es más aguda que durante la crisis financiera de hace una década. El gobernador del Banco de Inglaterra, Andrew Bailey, dijo la semana pasada que es razonable esperar una caída del 35% en el segundo trimestre, y que no se recuperarían todas las pérdidas.

La lectura inicial de fabricación fue de 32,9 en abril, mientras que la de los servicios fue aún más baja, en 12,3. Al menos, tres cuartas partes de las empresas informaron de una caída de la actividad este mes.

La encuesta se llevó a cabo entre el 7 y el 21 de abril. Esta estimación preliminar se basa en aproximadamente el 85% de las respuestas totales habituales.

