Digital Colony Management, el brazo de inversión de Colony Capital Inc., se está expandiendo en América Latina con la compra de activos de centros de datos del brasileño Grupo Folha, en un momento en que las medidas de confinamiento domiciliario en todo el mundo están aumentando la demanda de infraestructura digital.

Los activos, de la unidad UOL Diveo de Folha, darán lugar a una nueva plataforma de centro de datos con sede en São Paulo que estará dirigida por el ex ejecutivo de IBM, Marcos Peigo, dijo el responsable ejecutivo de Digital Colony, Marc Ganzi, quien está previsto que ocupe el cargo de líder ejecutivo de Colony Capital, con sede en Los Ángeles, en julio. La nueva plataforma, Scala Data Centers, será una de las mayores de este tipo en Brasil y se centrará en el crecimiento a través de adquisiciones, dijo Ganzi.

“La situación en América Latina no es diferente a la situación aquí: las empresas piden a los empleados que trabajen desde casa y, además de eso, el crecimiento de la nube en América Latina es significativo y tenemos una gran oportunidad para inyectar capital en algunas de nuestras mejores relaciones en la región ”, dijo Ganzi en una entrevista.

La transacción valora los activos entre US$300 millones y US$400 millones, de acuerdo con una persona con conocimiento del asunto que pidió que no se revelara su identidad porque el precio de adquisición no es público. Ganzi dijo que las compañías habían estado conversando sobre el acuerdo durante aproximadamente un año y que la mayor parte de la diligencia debida y las negociaciones se completaron antes de que el mundo entrara en modo de aislamiento.

La transacción se financiará en parte con capital del fondo original de Digital Colony, dijo Ganzi. La transacción sigue a la compra de Highline do Brasil por parte de Digital Colony el año pasado. En Estados Unidos, la compañía formaba parte de un consorcio que el mes pasado completó una de las mayores compras apalancadas de 2019, con la adquisición por US$14.300 millones del propietario de la red de fibra Zayo Group Holdings Inc.

La infraestructura digital es un sector inusualmente brillante durante la pandemia mundial de coronavirus que trastorna los mercados, amenaza las industrias -desde las aerolíneas hasta el comercio minorista- y limita la negociación. Digital Colony se centra en clientes como proveedores de telecomunicaciones y banda ancha, así como gigantes de contenido de Internet, que están aumentando su demanda a medida que las personas teletrabajan, tratan de educar a sus hijos en casa y se entretienen con plataformas como Netflix.

“Ha habido dos temas centrales en los últimos 30 días: los clientes piden más capacidad de banda ancha y ha habido un crecimiento continuo en la computación en la nube debido a la creciente demanda” de los grandes actores de tecnología, dijo Ganzi.

