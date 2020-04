(Bloomberg) -- Las acciones estadounidenses cerraron casi todas a la baja tras un informe sobre los malos resultados de un medicamento experimental líder en una prueba. El crudo subió nuevamente por encima de US$16 por barril.

Estos son algunos los principales movimientos en los mercados:

El crudo West Texas Intermediate subió 23% a US$17 por barril.

Nota Original:Stocks Decline After Virus-Drug Test Disappoints: Markets Wrap

