(Bloomberg) -- La Organización Mundial de la Salud dijo que 83 vacunas contra el coronavirus están en desarrollo a nivel mundial, y seis de ellas se encuentran en fase de ensayo en humanos.

Las compañías europeas continúan mostrando el impacto de la crisis y Unilever anunció que retiraba su estimación de resultados. Credit Suisse se anota provisiones por US$1.000 millones. Daimler AG echó por tierra las esperanzas de un aumento de los beneficios este año, mientras que Hermès dijo que estaba reabriendo las tiendas en el continente.

China informó que no registró nuevas muertes por coronavirus por octavo día consecutivo. Corea del Sur dijo que se preparará para una segunda ola de infecciones por virus.

El presidente Donald Trump firmó una orden el miércoles que limita temporalmente la inmigración para limitar la competencia por empleos a medida que EE.UU. avanza hacia la reapertura de la economía.

Unilever retira estimación (2:16 pm HK)

Unilever retiró la estimación financiera para el año debido a los trastornos relacionados con el coronavirus en el negocio global del gigante de alimentos y productos para el hogar. Al igual que otras compañías de bienes de consumo, Unilever se está beneficiando de las fuertes ventas de productos de limpieza: es propietaria de las marcas Cif y Domestos.

Credit Suisse recibe un golpe (2:15 p.m. HK)

Credit Suisse Group AG está anotando más de US$1.000 millones en saneamientos y provisiones para préstamos morosos por el coronavirus, sumándose a los bancos estadounidenses que sufren por el impacto del coronavirus en la actividad económica de todo el mundo.

Hermès reabre tiendas en China continental (2:01 pm HK)

Hermès International informó de una disminución en las ventas del primer trimestre menor de lo que esperaban los analistas. La compañía dijo que ha reabierto todas sus tiendas en la parte continental de China, preparándose para un repunte de la demanda después de que el coronavirus borrara el interés por los artículos de lujo.

Decae el estado de ánimo europeo (1:43 pm HK)

La confianza de las empresas y consumidores en Europa está en caída libre, ya que las restricciones para contener el coronavirus arrastran la economía a una recesión.

Las cifras del jueves mostraron que la confianza de las empresas francesas se desplomó a su nivel más bajo registrado en abril, con una actividad económica un 35% por debajo de los niveles normales, mientras que la confianza de los consumidores en Alemania también cayó a un mínimo histórico.

Aumento de casos en Alemania (1:40 pm HK)

El número de casos de coronavirus en Alemania subió por segunda vez en cinco días mientras el Gobierno considera cómo hacer frente a la próxima etapa de la crisis.

Hubo 2.195 casos nuevos en las 24 horas hasta el jueves por la mañana, lo que eleva el total a 150.648, según datos de la Universidad Johns Hopkins. Las muertes aumentaron en 229 a 5.315. La tasa de mortalidad ahora es de 3,53%, mientras que el número de personas que se han recuperado aumentó a más de 103.000.

Australia mantendrá las fronteras cerradas (1:31 pm HK)

Australia mantendrá sus fronteras internacionales cerradas durante al menos tres o cuatro meses para protegerse de la pandemia de coronavirus. Las restricciones fronterizas probablemente serían la última medida levantada y se mantendrían en vigor incluso si se suavizaran otras reglas, de acuerdo con el responsable de salud Brendan Murphy, informó el jueves la Australian Broadcasting Corp.

Pernod-Ricard suspende el programa de recompra (1:30 pm HK)

La destiladora ha suspendido una recompra de 500 millones de euros tras comprar títulos propios por 523 millones de euros. La compañía reiteró el pronóstico de una caída del 20% en los beneficios operativos ajustados este año

Seis vacunas en fase de ensayo humano, dice la OMS (12:12 pm HK)

La Organización Mundial de la Salud dijo que hay 83 vacunas contra el coronavirus en desarrollo a nivel mundial, y seis de ellas (tres en China) ya en ensayos en humanos. Los fabricantes de medicamentos se apresuran a encontrar una cura para el patógeno mortal. El 13 de abril, la OMS dijo que había 70 vacunas en desarrollo, con tres candidatas en ensayos en humanos.

Corea del Sur se prepara para una segunda ola (11:13 am HK)

El país se prepara para una segunda ola de coronavirus en otoño e invierno, ya que muchos expertos han advertido de esa posibilidad, dijo Yoon Tae-ho, director general del Ministerio de Salud. Hay un alta probabilidad de una propagación rápida nuevamente, ya que aún no hay vacuna o tratamiento y no se ha creado inmunidad en la población.

Royal Caribbean en conversaciones (10:12 am HK)

Royal Caribbean Cruises Ltd. está en conversaciones para recaudar nuevos fondos a fin de resistir las medidas de restricciones de la pandemia, según personas con conocimiento del asunto.

El operador de cruceros ha mantenido negociaciones sobre un paquete que puede incluir bonos por hasta US$600 millones en bonos y está trabajando con Morgan Stanley en una posible emisión, dijeron las personas, que pidieron que no se revelara su identidad porque las conversaciones son privadas.

Nueva Zelanda analizará opciones de estímulo a economía (9:55 am HK)

La primera ministra de Nueva Zelanda, Jacinda Ardern, no descarta medidas de estímulo.

Cuando se le preguntó sobre la posibilidad de que el Gobierno realice pagos directos a los hogares, dijo: “Estamos trabajando en un abanico de opciones para asegurarnos de que seguimos apoyando la recuperación de nuestra economía.”

Pánico de compras en Corea del Norte (9:37 am HK)

Los consumidores en la capital de Corea del Norte han sucumbido “a un pánico de compras” de alimentos básicos, lo que ha provocado que algunas estanterías en tiendas se queden sin productos, según un servicio de noticias especializado en el país.

Las compras pueden deberse a medidas más estrictas de coronavirus y no parecen estar relacionadas con los informes de esta semana de que el líder Kim Jong podría estar gravemente enfermo, informó NK News, citando a personas que viven en Pyongyang y pudieron comunicarse fuera del país. La escasez se limitó inicialmente a frutas y verduras importadas y luego se trasladó a otros productos, dijo la agencia.

Saltan cifras de Covid-19 de México (9:26 am HK)

El número de casos confirmados de Covid-19 en México aumentó en más de 1.000 en un día por primera vez el miércoles, lo que indica que la curva del país se está moviendo bruscamente al alza.

Los casos confirmados aumentaron un 11% a 10.544, dijo el vicesecretario de Salud, Hugo López-Gatell. La cifra de muertes aumentó en un 13% a 970. La Secretaría de Salud estima que se han infectado con el virus hasta ocho veces más personas de lo que muestran los datos oficiales.

NYSE podría reabrir en fases (9:16 am HK)

La Bolsa de Nueva York podría reabrir en fases a partir de mayo, según informó el reportero de la CNN Shimon Prokupecz en un tuit, citando a dos personas anónimas. Habrá una reducción de personal en el piso de la Bolsa de Nueva York cuando se abra y se establecerán pautas de distanciamiento social. Un portavoz de la Bolsa de Nueva York declinó comentar a Bloomberg sobre el informe de CNN.

China informa que no hubo nuevas muertes (8:45 am HK)

China informó que no registró nuevas muertes por coronavirus por octavo día consecutivo. Los casos confirmados aumentaron en 10, con seis de ellos en el extranjero, según la Comisión Nacional de Salud del país. El país también registró 27 casos asintomáticos, la menor cifra desde que comenzó a informar tales casos a principios de mes. China tiene 984 casos de coronavirus asintomáticos en observación médica hasta el 22 de abril.

El total de casos confirmados de coronavirus está en 82.798, mientras que el número de muertes es de 4.632.

Orden de Trump sobre inmigración (7:55 am HK)

El presidente Trump firmó la orden sobre inmigración y dijo en una sesión informativa de la Casa Blanca que la medida tenía el objetivo de proteger “nuestros grandes trabajadores estadounidenses”. La orden “garantizará que los estadounidenses desempleados de todos los orígenes sean los primeros en la fila de empleos a medida que nuestra economía se reabre. De manera crucial, también preservará nuestros recursos de atención médica para los pacientes estadounidenses “.

Director de los CDC niega que segunda ola sea peor (6:30 am HK)

El director de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, Robert Redfield, negó haber dicho al Washington Post que una segunda ola del coronavirus en Estados Unidos este invierno podría ser peor de lo que el país ya ha experimentado.

“No dije que iba a ser peor”, dijo Redfield el miércoles en una conferencia de prensa de la Casa Blanca. “Dije que iba a ser más difícil y potencialmente complicado” debido a la gripe y el coronavirus circulando al mismo tiempo.

Funcionario destituido por cuestionar medicamento respaldado por Trump (6:04 am HK)

Rick Bright, quien dejó su cargo como director de la Autoridad de Investigación y Desarrollo Avanzado Biomédico esta semana, dijo que fue destituido de su cargo porque insistía en limitar el uso de un medicamento que el presidente Trump ha destacado como tratamiento Covid-19 a pesar de la escasa evidencia clínica de su eficacia.

Los fármacos destacados por Trump, la hidroxicloroquina y la cloroquina, “claramente carecen de mérito científico”, dijo Bright el miércoles en un comunicado a través de sus abogados.

