(Bloomberg) -- La confianza entre las empresas y los consumidores europeos van en caída libre a medida que las cuarentenas para contener el coronavirus empujan a la economía a la recesión.

Cifras publicadas el jueves mostraron que la confianza empresarial en Francia se desplomó en abril a su nivel más bajo en registro, con una actividad económica que se ubica 35% por debajo de los niveles normales, mientras que la percepción del consumidor en Alemania también cayó a un mínimo histórico.

El informe es un oscuro anticipo para los líderes europeos, quienes discutirán un posible plan de rescate de 2 billones de euros (US$2,2 billones) para la región. Los gobiernos ya han prometido miles de millones de euros en ayuda, y el Banco Central Europeo intensificó el miércoles sus esfuerzos para proteger a los países más vulnerables.

La crisis de salud y la paralización completa de varios sectores han hecho que la economía de la eurozona caiga en picada. También se desplomó un indicador de la confianza del consumidor en la región, y el Índice de Gerentes de Compras mostró una caída mucho más fuerte de lo que los economistas esperaban.

En Francia, la agencia nacional de estadísticas Insee informó que la percepción empresarial en todos los sectores registró su mayor descenso mensual en abril para alcanzar el nivel más bajo desde que comenzó a monitorearse, en 1980.

El informe alemán de GfK indicó que los consumidores no se habían mostrado tan pesimistas, al menos, en cuatro décadas. El sondeo se realizó entre el 1 y el 14 de abril, antes de que el gobierno comenzara a flexibilizar las restricciones de confinamiento, lo que alimentó las esperanzas de que una recuperación gradual en la actividad al menos amortiguará la caída.

