(Bloomberg) -- La pandemia de coronavirus está ejerciendo una presión incalculable sobre las cadenas de suministro que producen y transportan la comida del mundo. Sin embargo, hay un factor vital aún más difícil de controlar que la compra de pánico: el clima.

Un periodo de clima extremo que devasta las cosechas podría obligar a los países a implementar políticas alimentarias más proteccionistas, creando un efecto dominó a través del comercio mundial. Las preocupaciones sobre el acceso al trigo y otros alimentos básicos ya han llevado a países como Kazajstán y Rusia a introducir restricciones a la exportación, lo que genera temores de una crisis alimentaria mundial que no se ha visto en una década. Hasta ahora, las restricciones se han limitado a unos cuantos países que imponen medidas a corto plazo.

Hay motivo de preocupación. El clima más seco ha afectado a las regiones clave de cultivo en el Mar Negro, Argentina y todo Europa. Detrás de las preocupaciones climáticas cotidianas, el calentamiento global juega un papel cada vez más importante en la determinación de la fortaleza de los suministros de alimentos. La amenaza de sequía extrema o aguaceros torrenciales solo hace que sea más difícil predecir lo que sucederá.

“El cambio climático es el elefante en la sala en todas estas discusiones”, asegura Tim Benton, director de investigación de riesgos emergentes en Chatham House en Londres y experto en seguridad alimentaria.

Por ahora, los suministros son amplios y nadie está hablando de fracasos en las cosechas. Sin embargo, la amenaza sigue siendo que la situación puede pasar rápidamente de cómoda a grave.

Esas preocupaciones están comenzando a surgir a medida que un periodo seco prolongado en el principal productor de trigo, Rusia, amenaza con dañar la cosecha de este año. Mientras tanto, en Rumania, una sequía severa está erosionando las expectativas de una cosecha mayor este año.

En la vecina Ucrania, las reservas de agua están en su punto más bajo en seis años, mientras que Francia y otros productores de granos en Europa también se enfrentan a una sequía este año. Además de eso, la sequedad en Argentina está aumentando la presión sobre los exportadores de cultivos que luchan con los niveles de agua más bajos desde 1989 en el río Paraná.

Los próximos tres meses son críticos para las cosechas de trigo en el hemisferio norte, ya que la cantidad de humedad y las temperaturas son importantes para el crecimiento de los cultivos. Las medidas proteccionistas han resurgido recuerdos de las crisis de los precios de los alimentos de 2008 y 2011, cuando los altos costos causaron inestabilidad política y económica en todo el mundo. Varios países prohibieron las exportaciones de granos, empeorando la situación.

Hoy, los suministros de trigo siguen siendo abundantes gracias a las excelentes cosechas del año pasado. Los consumidores pueden estar acumulando alimentos básicos como la harina y el pan, pero una vez que termine la compra de pánico, el mundo probablemente todavía tendrá una gran cantidad de trigo, dijo el Consejo Internacional de Granos el mes pasado.

Si bien se prevé que las reservas mundiales de trigo aumenten a un máximo histórico esta temporada, no todos los suministros están disponibles para la exportación, con aproximadamente la mitad de las reservas mundiales almacenadas en China, asegura Benjamin Bodart, director de CRM AgriCommodities en Newmarket, Inglaterra.

“Simplemente no podemos permitirnos una sequía este año”, dijo.

Partes de los océanos Atlántico, Pacífico e Índico alcanzaron récords de calor el mes pasado, según los Centros Nacionales de Información Ambiental de EE.UU. Las altas temperaturas podrían ofrecer pistas sobre la ferocidad de la temporada de huracanes en el Atlántico, la erupción de incendios forestales desde la región amazónica hasta Australia, y si continuará el calor récord y las tormentas eléctricas severas que arrasan el sur de EE.UU.

