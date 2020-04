(Bloomberg) -- Más millones de solicitudes por desempleo, pésimos datos de PMI y más estímulo fiscal. A continuación, algunas de las cosas de las que hablan hoy los mercados.

Desempleados

Se espera que el rápido aumento en el número de personas sin trabajo registre otro aumento hoy. Los economistas pronostican 4,5 millones de solicitudes más cuando se publiquen los datos a las 8:30 am, hora de Nueva York, esta mañana. Según una encuesta de Gallup, una cuarta parte de los estadounidenses que trabajan creen que es bastante o muy probable que pierdan sus empleos en los próximos 12 meses. La ola de pérdidas que comenzó con los trabajadores de restaurantes, hoteles y fábricas ahora llega a los trabajadores de oficina y de apoyo. Todo lo cual significa que los pronósticos de una tasa de desempleo del 20% son cada vez más realistas.

Números horribles

En esta crisis, los economistas dependen cada vez más de datos de alta frecuencia y de encuestas. Lo único que casi todos esos números tienen en común es la desolación. Los índices de los directores de compras de hoy no son diferentes. En Europa, los PMI de servicios cayeron, con la disminución de la cifra de Alemania a 15,9 y la de Francia a 10,4, muy por debajo del nivel de 50 que divide una expansión de la contracción. El PMI compuesto para la zona euro cayó a un nivel sorprendentemente bajo de 13,5. Un número similar para el Reino Unido cayó al mínimo histórico de 12,9. Los datos para la economía de EE.UU. se publican a las 9:45 a.m.

Estímulo

La Cámara de Representantes votará a favor de un paquete de estímulo de US$484.000 millones hoy antes de enviarlo al presidente Donald Trump para su firma. La atención ya se está centrando hacia la próxima medida de gasto conforme el daño a la economía continúa. La presidenta de la Cámara, Nancy Pelosi, dijo que estaban “listos para pasar al próximo proyecto de ley”. En Europa, los líderes se reúnen hoy para tratar de llegar a un acuerdo sobre un plan de ayuda de US$2,2 billones. Ayer, el Banco Central Europeo acordó aceptar deuda por debajo del grado de inversión como garantía para sus operaciones, en un intento por evitar que se repitan las crisis de liquidez pasadas.

Mercados mixtos

Los malos datos económicos y la posibilidad de más estímulos tienen a gran parte de los inversores de renta variable cruzados de brazos hoy. El índice MSCI Asia-Pacífico ganó un 0,8%, mientras que el Topix de Japón cerró con un 1,4% más tras la caída de ayer. En Europa, el índice Stoxx 600 subía un 0,2% a las 5:50 am, y las compañías de petróleo y gas registraban el mejor rendimiento, ya que el mercado de crudo parece estar asentándose por fin. Los futuros del S&P 500 fluctuaban, el rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años era de 0,617% y el oro brillaba.

También hoy...

Si bien las solicitudes de desempleo y los números de PMI serán los datos más atractivos, las ventas de viviendas nuevas de marzo, a las 10:00 a.m., también acapararán atención, ya que las transacciones caerán un 16%. Es probable que la actividad manufacturera de Kansas City en abril de la Fed muestre una caída a un mínimo histórico a las 11:00 am. Intel Corp., Eli Lilly & Co. y Blackstone Group Inc. son algunos de los grandes nombres que informan resultados hoy.

