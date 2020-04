(Bloomberg) -- China reducirá los descuentos que otorga a los compradores de automóviles eléctricos con el fin de alentar a los fabricantes a centrarse en el desarrollo de productos, al tiempo que compiten con los automóviles a gasolina.

El ministerio de Finanzas dijo que los subsidios se reducirán 10% este año, una medida de Bloomberg News había informado este mes que estaba en discusión. Los subsidios se reducirán 20% más en 2021 y 30% en 2022, según el ministerio. El universo de automóviles que califican para los descuentos se reducirá.

El plan de subsidio muestra las acciones de China para lograr un equilibrio entre las medidas para recuperar la economía del golpe debilitante del coronavirus y al mismo tiempo para estimular a la industria de los vehículos eléctricos a centrarse en la innovación.

Una reducción en los subsidios podría moderar los beneficios para empresas como Tesla Inc. y Volkswagen AG, que cuentan con el mercado automotriz más grande del mundo para aumentar las ventas. Los fabricantes de automóviles eléctricos ya se enfrentan una serie de desafíos, desde la pandemia mundial hasta la caída de los precios del petróleo, lo que hace que conducir vehículos de combustión interna sea más barato.

